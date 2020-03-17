طهران تفرج ”مؤقتا“ عن إيرانية بريطانية متهمة بـ“نشر الفتنة“

المصدر: أ ف ب

أفرجت السلطات في إيران اليوم الثلاثاء عن البريطانية الإيرانية نازانين زغاري-راتكليف المتهمة بنشر الفتنة، لمدة أسبوعين، بحسب ما أفاد زوجها.

وصرح ريتشارد راتكليف في بيان على البريد الإلكتروني: ”يسر حملة نازانين التأكيد أنه – وكما وعدنا منذ فترة طويلة- فقد تم الإفراج موقتا بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) عن نازانين لمدة أسبوعين حتى 4 نيسان/أبريل 2020“.

وتعمل زاغاري- راتكليف في مؤسسة ”تومسون رويترز“ الخيرية المتفرعة عن وكالة الصحافة الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه، وأوقفت في طهران في نيسان/ أبريل 2016.

وحكم عليها في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه بالسجن 5 سنوات بسبب مشاركتها في التظاهرات التي جرت في إيران العام 2009 ضد السلطات، الأمر الذي تنفيه زاغاري-راتكليف.