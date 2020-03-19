السعودية.. إجراء تحليل DNA لابن وابنة المتهمة باختطاف الأطفال مريم ووالدهما

أوردت الصحافية في صحيفة ”مكة“ المحلية في المملكة العربية السعودية، سحر أبوشاهين، معلومات جديدة بشأن قضية المتهمة باختطاف الأطفال مريم، مؤكدة أنه تم سحب عينة الدم للحمض النووي الـDNA من ابن المتهمة ”محمد“ وابنتها المتزوجة ووالدهما، الذي سبق وكشف الصحفي أبوطلال الحمراني أنه ”عسكري متقاعد“.

ويعد الابن ”محمد“ للمتهمة أحد الذين أثاروا تساؤلات عديدة، في ظل دفاع المختطفين السابقين المستمر عنه، حيث أرجعت الصحافية ”أبوشاهين“ السبب إلى رعاية واهتمام ”محمد“ بأخوته المزعومين منذ طفولتهم، نظرا لإهمال المتهمة ”مريم“ لهم.

سبب محبة المخطوفين لمحمد، انه من كان يعتني بهم ويجهز رضعاتهم، ويبدل حفاظاتهم، وكانو يبقون في كثير من الأحيان دون اي رعاية أو طعام حتى عودته من المدرسه، في وقت تكون فيه المتهمه نائمة بسبب عودتها قبيل الفجر في كثير من الأيام. — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 19, 2020

وكانت شكوك تحوم بشأن هوية الابنين المنسوبين بالفعل للمتهمة ”مريم“، خاصة مع التشكيك بنسب نجلها ”محمد“ لها، وسط مطالبات شعبية واسعة لإجراء تحاليل لهما، على خلفية العثور على 3 شبان بعهدة مريم تبين اختطافهم منذ أكثر من 20 عاما.

وسيلعب هذا التطور في القضية دورا هاما فيها، في حال تبين أن الابنين المنسوبين لها ليسا ابنيها الفعليين، ما سيفتح الباب واسعا على متهمين ومخطوفين آخرين.