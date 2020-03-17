 السعودية تعلق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد عدا الحرمين – إرم نيوز‬‎

السعودية تعلق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد عدا الحرمين

السعودية تعلق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد عدا الحرمين

المصدر: فريق التحرير

قررت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، وتضمينه ”صلوا في بيوتكم“.

كما تقرر استثناء الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة من القرار.

وجاء القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، كإجراء احترازي لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن أحدث إحصائية لحالات الإصابة بفايروس كورونا كشفتها السعودية اليوم الثلاثاء سجلت 171 حالة تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية.

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