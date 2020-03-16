السعودية تعلن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“

ارتفع عدد الإصابات المسجلة في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين إلى 133 حالة، بعد أن تم رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا”.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها؛ إنه ”تم رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا“ الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن ”الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا وهي معزولة بمنشأة صحية في الظهران، بينما الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة ومعزولة بمنشأة صحية في القطيف“. مشيرة إلى أن ”الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين قادمين من المغرب وهما معزولان بمنشأة صحية في جازان“.

وذكرت أن ”هناك أربع حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن، وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض، كما أن هناك أربع حالات أخرى مصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا، وهم معزولون بمنشآت صحية في جدة“.

وقالت الصحة السعودية؛ إنه ”تم تسجيل حالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان، وهو معزول بمنشأة صحية في جدة“، مشيرة إلى ”تسجيل حالتين في مكة المكرمة، الأولى لمواطن قادم من تركيا ومعزول في منشأة صحية، والحالة الثانية لمقيم مصري وهو معزول في منشأة صحية“.

ومع إعلان تسجيل الإصابات الجديدة، يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 133 حالة، كان قد تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.