مريم خاطفة الأطفال بالدمام.. علبة مدفونة تكشف المزيد

أكد الصحفي الكويتي المختص بالقضايا الأمنية والحوادث، أبوطلال الحمراني، أن هناك ”أشياء أخرى“ ظهرت في العلبة التي عثر عليها مدفونة في إحدى زوايا منزل ”مريم“ المتهمة باختطاف أطفال في السعودية.

وقال عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ إن ”العلبة التي تبين وجود صور فيها للأبناء المختطفين من بعد ولادتهم مباشرة وفي مختلف مراحل حياتهم، إضافة إلى ”الحبل السري“ لهم، كانت تخفي المزيد“.

وأضاف أن العلبة كانت تحتوي كذلك على صور عدد من الرجال لم يتم التعرف عليهم، دون أن يتضح سبب احتفاظها بصورهم وإذا كان بغرض السحر أم لأسباب أخرى.

ونوه ”الحمراني“ إلى ممارسة المتهمة ”مريم“ للسحر الأسود، حيث قال إن الموظفة إيمان الفرطوشي التي كشفت ”مريم“، حين قابلتها للمرة الأولى طلبت منها ”مريم“ التوقف قليلا بشكل مفاجئ، ثم طلبت منها الذهاب للوضوء والصلاة قبل موعد الصلاة بحجة الاستعداد، إلا أن الموظفة رفضت ذلك.

تعرفون الموظفة اللي كشفت مريم لما قابلتها أول مره، طلبت منها مريم التوقف قليلاً بشكل مفاجئ، وطلبت منها أن تذهب للوضوء والصلاة قبل موعد الصلاة الإستعداد .

حركات، الحمدلله ماطافت عليها الموظفه وله كان المخطوفين الثلاثة للحين ينادون مريم "مامي" ومنصور "بابي" ????‍♂️ — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 3, 2020

نسيم حبتور.. آمال تتصاعد

لا تزال قضية المختطف نسيم حبتور تنتظر الحسم، حيث لم يتم تحليل الـDNA للشاب ”طلال“ المشتبه بأنه المختطف نسيم إلى حد اللحظة، رغم توجيهات سابقة من أمير المنطقة الشرقية بذلك.

وكشفت قناة ”الإخبارية“ في وقت سابق أن التحاليل ستبدأ في الوقت الذي سيطلب فيه والد المختطف نسيم ذلك، حتى يتم التوصل إلى نتيجة قطعية.

ولفت إلى أن هناك معلومات، غير مؤكدة بعد، عن أن الأم الحاضنة لـ“طلال“ كانت مرتبطة بعلاقة غير مباشرة مع المتهمة ”مريم“، وهو الأمر الذي يدعم فرضية أن يكون ”طلال“ هو المختطف ”نسيم حبتور“.

فيديو | مراسل #الإخبارية: الأم الحاضنة لـ #نسيم_حبتور على علاقة غير مباشرة مع المتهمة بالاختطاف.. والأدلة ستتضح بعد فحص DNA#الإخبارية pic.twitter.com/Qoa2QWiOI7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 28, 2020

وتحوم الشكوك بشأن وجود ”ابنة“ أخرى للمتهمة ”مريم“ يشتبه أن تكون مختطفة، لكن يوسف العماري (أحد المختطفين السابقين)، أكد عبر حسابه في ”سناب شات“، أنه لا يعرف شيئا عن أي بنت، وأنه عاش فقط مع ”الخنيزي“ و“القرادي“ ونجل ”مريم“ الأكبر محمد، في حين كان يعرف أن له أختا وحيدة متزوجة وتعيش في حفر الباطن.

العماري: اللي عشنا مع بعض في البيت، اللي ربتنا، انا، أنس، محمد، نايف والمخلوق اللي كان عايش معانا فقط لا غير pic.twitter.com/7rBjSyhyaV — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 3, 2020

من أقوال مريم

وشارك ناشطون عبر هاشتاغ #من_اقوال_مريم في موقع التواصل ”تويتر“ بما يعرفونه عن القضية، متسائلين عن سبب وجود ”إصبع مقطوعة“ ليوسف العماري، مع تضارب الأقوال بشأن ذلك.

#من_اقوال_مريم هي تقول لما لقيته رضيع الفار أكل يده ويوسف قبل شوي بالسناب ينكر قولها يقول اخوي نايف قفل الباب علي يدي .. pic.twitter.com/uOVkLMOU7I — bsoma????????????♓️ (@Roooo0se) March 4, 2020

يوسف العماري.. هل عندك أصبع مقطوع؟ pic.twitter.com/MJ3p38EkPV — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 3, 2020

كما انتشرت بعض العبارات التي قالتها مريم في اعترافاتها على ما يبدو والتي كتبتها بخط يدها.

#من_اقوال_مريم

"اقسم بالله العظيم وأنا صائمه والله على ما أقول شهيد، أنني أحببتهم وأرضعتهم من صدري "????‍♂️ pic.twitter.com/H2qxDkw1VB — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 3, 2020

يذكر أن الأجهزة الأمنية ما زالت تتكتم على تفاصيل القضية، ولم تصدر أي بيان رسمي بشأنها حتى اللحظة.