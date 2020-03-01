مؤشرات على هوية المختطف نسيم حبتور

بدأت المؤشرات في المملكة العربية السعودية تتجه نحو إنهاء قضية اختطاف الطفل نسيم حبتور، خاصة أن العائلة تنتظر إتمام إعادة تحليل الحمض النووي DNA، لكن تكشفت معلومات جديدة قد تؤكد قبل ظهور النتائج حقيقة أنه هو ذاته الشاب المدعو حاليا ”طلال“.

ونشر الصحفي السعودي مبارك آل مشاري تغريدة حملت معلومات جديدة حول شهادة ميلاد ”طلال“ وقد تكون متضمنة تأكيدا جديدا على أنه نسيم حبتور المختطف.

وقال في التغريدة: ”فيها تاريخ الميلاد 1415/12/19 ، وتم شطب عام 1415 بوضع خط عليه مائل ، وكتابة عام 1417 وختم بجانبه بختم رسمي تأكيدا للتصحيح، وكتبت عبارة (تم تسجيل تاريخ عام 1415 سهوا، وتم التصحيح بعام 1417) وهو تاريخ الميلاد المعتمد في هوية «طلال» الحالية 1417/12/19“.

وأكد آل مشاري، أنه رأى شهادة الميلاد بعينه، وأن ما ذكره تحدث عن كل التفاصيل فيه بحيادية وبكل أمانة، وذلك ردا على سؤال من الصحفي الأمني في الحوادث والجرائم أبوطلال الحمراني، حول حقيقة الأمر.

وعلق الحمراني على تغريدة آل مشاري: ”لماذا تم شطب 1415 بشهادة الميلاد وتم وضع 1417، تعرف ليش يا استاذ مبارك؟ لأن تحديد 1415 ونسيم عمره سنه وشوي وتم التبني في عام 1417/12 يصبح عمره 1419 يعني كبر نسيم لذلك قام بتصغير عمره سنتين إلى 1417 علشان يقدر يقول اخذته وعمره شهور ويصبح مواليد 1417، التزوير واضح، وجاب العيد“.

وكان آل مشاري قد أجرى لقاء مع ”طلال“ المشتبه بأنه هو نسيم حبتور في محاولة من حاضن ”طلال“ إثبات ذلك بأوراق دار الحضانة بأنه أخذه بعمر 4 شهور، إلا أنه يبدو، وبحسب الحمراني، قد أضر نفسه بكشفه عن شهادة الميلاد ليتضح ما حدث عليها من تغيير.

وتابع الحمراني: ”شهادة ميلاد ”طلال“ تم شطب تاريخها الصحيح، ووضع تاريخ آخر؛ لكي لا يطابق نسيم حبتور“.

من خلال حديثي مع #طلال عن كلام نوري حبتور بأن أم نسيم شافت الوحمه وصرخت

حلف يمين #طلال بأن هذا الشي ماصار وغير صحيح

وقال اللي صار انها فتشت عن الوحمه وماحصلت وسئلها الضابط كأم هل حسيتي بشي قالت لا

ووجه طلال الكلام لي قال بأمكانك تسئل اللي كانوا موجودين#نسيم_حبتور #خاطفة_الدمام — ???????? مبارك آل مشاري ???????? (@AlmoshariM) March 1, 2020

وفي الوقت الذي حاول فيه آل مشاري التأكيد بأن مشاري نفى وجود الوحمة التي يتحدث عنها أفراد عائلة نسيم حبتور وأكدوا رؤيتها على جسده، رد عليه الحمراني كاشفا عن معلومة هامة قائلا: ”وتبي معلومة ثانية كنت مخبيها للفحص، لكن ”طلال“ بعد قصته مع أبونسيم العام الماضي أجرى عملية ليزر في محاولة لإخفاء الوحمة، لكن موقعها يثبت وجود عملية الإزالة، لاتسألني كيف عرفت المعلومة، والفحص سيثبت صحة كلامي!!“.

من خلال حديثي مع #طلال عن كلام نوري حبتور بأن أم نسيم شافت الوحمه وصرخت

حلف يمين #طلال بأن هذا الشي ماصار وغير صحيح

وقال اللي صار انها فتشت عن الوحمه وماحصلت وسئلها الضابط كأم هل حسيتي بشي قالت لا

ووجه طلال الكلام لي قال بأمكانك تسئل اللي كانوا موجودين#نسيم_حبتور #خاطفة_الدمام — ???????? مبارك آل مشاري ???????? (@AlmoshariM) March 1, 2020

وشدد الحمراني على أهمية معلومة التغيير الوارد في تواريخ الميلاد الذي كشف عنه آل مشاري، قائلا: ”أقسم بالله العظيم إن الأستاذ الصحفي مبارك آل مشاري شريف بمعنى الكلمة، لاتعتقدوا أنه ذكر معلومة التواريخ بشكل عفوي وأكد على أنه شاف شهادة الميلاد مشطوبة 1415 وكتبوا بدالها 1417، لأن هالمعلومة ماهي مهمة في اللقاء، لكنه تعمد ذكرها، احساسي إنه يوصل رسالة للفطين ولتبرئة الذمة!!“.

ونسيم حبتور هو أحد ضحايا حوادث الاختطاف في السعودية، فقبل نحو 27 عاما، وكان يومها بعمر العام ونصف العام، على كورنيش الدمام برفقة عائلته، قبل أن يختفي في لحظة سهت فيها والدته عنه، ومنذ ذلك اليوم لم يتم العثور عليه.

وحضرت العائلة اليمنية فور الإعلان في الأسابيع الأخيرة عن القبض على سيدة متورطة بخطف 3 شبان قبل أكثر من 20 عاما، علّ أحدهم يكون ”نسيم“، قبل أن تثبت التحليلات الطبية أنهم ينتمون لعائلات أخرى فقدتهم في حوادث خطف منفصلة وعادوا أخيرا بعد كل تلك السنين فيما يشبه قصص الخيال.