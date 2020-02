شاهد كيف احتفل المختطف السعودي يوسف العماري بحصوله على هوية وطنية (فيديو)

View this post on Instagram

الشاب السعودي يوسف العماري، والذي صار حديث الإعلام المحلي والعربي منذ الإعلان عن اختطافه وعودته لذويه بعد أكثر من 20 عاما هو واثنين آخرين هما موسى الخنيزي ونايف قرادي، والقبض على ”مريم“ المتهمة بالقضية، ينشر لحظة احتفاله بحصوله لأول مرة في حياته على بطاقة هوية وطنية. . #إرم_نيوز #يوسف_العماري #السعودية #خطف #نايف_قرادي #موسى_الخنيزي #احتفال #حفل #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia