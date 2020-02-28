شاهد كيف احتفل المختطف السعودي يوسف العماري بحصوله على هوية وطنية (فيديو)

نشر الشاب السعودي يوسف العماري، والذي صار حديث الإعلام المحلي والعربي منذ الإعلان عن اختطافه وعودته لذويه بعد أكثر من 20 عاما مع شابين آخرين هما موسى الخنيزي ونايف قرادي، والقبض على ”مريم“ المتهمة بالقضية، لحظة احتفاله بحصوله لأول مرة في حياته على بطاقة هوية وطنية.

وعاش يوسف طوال ما يقرب من 24 عاما، دون هوية وطنية أو أي إثباتات أخرى، نظرا لكونه كان مختطفا، ولم تفلح المتهمة ”مريم“ بتسجيله هو وموسى الخنيزي على اسم زوجها الأول الذي تزوجته، الأمر الذي كان طرف الخيط في اكتشاف قصتها.

ولم يتمكن المختطف ”العماري“ طوال حياته من الحصول على تعليم أو رعاية صحية، لغياب أي أوراق ثبوتية بحوزته.

ومع عودة يوسف إلى ذويه، انقلبت حياته رأسا على عقب، حيث تم نسبه من فوره لوالده البيولوجي، علي العماري، وبدأ استخراج أوراقه الثبوتية الأخرى.

ووثق يوسف عبر حسابه في ”سناب شات“ – الذي اعتاد على الخروج من خلاله لإجابة المتابعين المهتمين بقضية الاختطاف وسرد تفاصيل عن حياته – لحظة احتفاله وعائلته بحصوله على هوية وطنية.

وظهر المختطف السعودي وهو يقوم بقص قالب الحلوى بسكين، في الوقت الذي استقبل فيه هدايا كثيرة بالمناسبة.

وتعد قضية اختطاف الشبان الثلاثة قبل أكثر من 20 عاما، واتهام سيدة اسمها ”مريم“ بالجريمة، وكشفها من قبل المسؤولين وفتح التحقيق معها منذ أكثر من 10 أشهر لكشف ملابسات القضية، إحدى أكثر القضايا غرابة التي عرفتها المملكة، وتكاد تكون إحدى أكثر القضايا غرابة في العالم.