إيران تعتقل 24 شخصا بتهمة بث شائعات حول ”كورونا“‎

أعلن رئيس شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إيران، العميد ”وحيد مجيد“، اليوم الأربعاء، اعتقال 24 شخصا بتهمة نشر شائعات عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المعتقلين تمت إحالتهم إلى السلطات القضائية.

وقال العميد مجيد في تصريحات للصحافة الإيرانية، ”تم اعتقال 24 شخصا وإحالتهم إلى السلطات القضائية بعد مراقبة 118 شخصا ينشرون معلومات خاطئة وشائعات عن فيروس كورونا في إيران“، مبينا أن ”السلطات في بلاده شكلت فرقة مراقبة الفضاء الإلكتروني، ومهمة خاصة في شرطة الجرائم الإلكترونية لمواجهة شائعات الإنترنت“.

وأشار إلى أن ”شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية أصبحت الآن متخصصة بالكامل في مراقبة جميع الأخبار في البلاد ومنافذ الأخبار على الإنترنت، إن وجدت المحتوى الذي يتضمن مقاطع فيديو وأخبارا وصورا تحتوي على شائعات وأكاذيب في محاولة لإثارة الرأي العام وإثارة قلق الجمهور، سوف يحاكم هؤلاء الأشخاص قانونيا ويتم التعامل مع منتهكي القانون“.

وتابع المسؤول الأمني الإيراني، أن ”شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية تقوم في المرحلة الأولى بتحذير هؤلاء وإرشادهم لإزالة المحتويات والشائعات المتعلقة بفايروس كورونا، وفي حال تكرارها ستقوم باعتقالهم وتسليمهم إلى السلطات القضائية للمحاكمة“.

وفي وقت سابق اليوم، قررت السلطات القضائية في إيران، جلد وسجن كل من ينشر معلومات كاذبة عن تفشي كورونا من سنة إلى 3 سنوات مع الجلد، وفق ما أعلن المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانون في البرلمان حسن نوروزي.