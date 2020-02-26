إيران .. السجن والجلد لمن ينشر معلومات كاذبة حول ”كورونا“

قررت السلطات القضائية في إيران، اليوم الأربعاء، جلد وسجن كل من ينشر معلومات كاذبة عن تفشي كورونا في إيران، من سنة إلى 3 سنوات، وفق ما أعلن المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانون في البرلمان حسن نوروزي.

وقال نوروزي في حديث لوكالة أنباء البرلمان الإيراني، إن ”هذا القرار القضائي سيضع حدا لانتشار الأخبار الكاذبة بشأن عدد الوفيات والمصابين بكورونا في البلاد“، زاعما أن ”نشر الأخبار غير الرسمية هدفه تعطيل الحياة في البلاد والتسبب بخسائر اقتصادية تصل إلى المليارات“.

وأضاف أن ”نشر الأخبار الكاذبة جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الإسلامي، وأن الأشخاص الذين ينشرون أخبارا كاذبة حول انتشار كورونا، سيتم معاقبتهم بمدة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات إضافة إلى الجلد“.

وأشار النائب إلى أن ”مواصلة تداول ونشر الأخبار غير الصحيحة تسببت في القلق والخوف وتهديد مصالح إيران، حيث تم إغلاق المصانع والمجمعات التجارية الكبيرة“، داعيا الحكومة إلى ”عدم السماح لأصحاب المصانع والشركات بإغلاق الوحدات الصناعية والاقتصادية؛ لأن ذلك سيترتب عليه أضرار تصل إلى المليارات“.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 19 والمصابين إلى 139، مضيفة أن ”معظم المصابين هم من سكان محافظتي قم وجيلان“.

من جهته، قال الرئيس حسن روحاني، إن بلاده لن تسمح للأعداء بتحويل كورونا إلى سلاح لتعطيل العمل والإنتاج في إيران، مؤكدا رفضه إقامة الحجر الصحي على أي مدينة في إيران.