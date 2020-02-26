أنباء عن انتشار فيروس كورونا في السجون الإيرانية

أفاد نشطاء إيرانيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بانتشار فيروس كورونا في عدد من السجون، وذلك في ظل تفشي الوباء في مختلف البلاد.

وأطلق نشطاء ومواطنون هاشتاغ بعنوان (#كورونا في السجون)، نقلوا فيه روايات عن محامين وجمعيات حقوقية بانتشار كورونا بين السجناء، معربين عن قلقهم من تفشي الفيروس داخل السجون؛ في ظل الظروف الصحية المتردية التي يعانيها السجناء.

وغرد الناشط الإيراني صاحب حساب ”جيمي“: ”لقد وصل كورونا إلى سجن مدينة كرج ويجب على الجميع الإبلاغ عن هذا الأمر، فحياة السجناء في خطر“.

كرونا به زندان ندامتگاه كرج رسيده همه بايد تو اين اطلاع رسانى كمك كنيد#زندانى_جانش_در_خطر_است#كرونا_در_زندان — jimi????️الپاچينو (@jimi_r0) February 25, 2020

ونقل الناشط شهيد ببري، عن محامي عمدة طهران السابق، محمد علي نجفي والمحتجز على ذمة قضية قتل زوجته، بقوله: ”لقد أعرب محامي نجفي عن احتمال إصابة موكله بفيروس كورونا في السجن، وقال إن موكلي راجع الوحدة الصحية إذ ظهرت عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة ولهذا طالبت السلطات بالإفراج عنه وجميع السجناء السياسيين ولو بكفالة“.

وکیل #نجفی از احتمال ابتلای موکلش به ویروس #کرونا_در_زندان ابراز نگرانی کرده است.با توجه به این که موکلم به درمانگاه زندان مراجعه کرده و اقدامات درمانی را انجام داده و علائم‌سرماخوردگی او ادامه دارد، درخواست قبول وثیقه نجفی و همچنین مرخصی برای سایر زندانیان سیاسی را نموده است — Shahed Babri (@BabriShahed) February 25, 2020

أما الجمعية المعارضة صاحبة حساب ”أخبار الراديكالية“ فأعربت عن بالغ قلقها من انتشار الفيروس بين السجناء، ومنها سجن وكيل آباد بمدينة مشهد شمال شرقي البلاد، خاصة في ظل تردي أوضاع الرعاية الصحية.

وأضافت في تغريدة: ”في السجون التي تزيد الأعداد بها لأكثر من 18 ألف سجين ينامون أغلبهم على الأرض في زنازين تملؤها طفايات السجائر وصناديق القمامة والحشرات والقمل، فإذا انتشر فيروس كورونا في هذه السجون المزدحمة سوف تقع كارثة لا محالة“.

فاجعه «#کرونا» و «#زندان_وکیل‌آباد_مشهد»

در زندانی با بیش از ۱۸ هزار زندانی، که اکثرا «کف خواب» هستند، و در بسیاری از بندها دود سیگار و شیرابه زباله ها و جانوران موذی مثل سوسک و شپش، و هم اکنون ویروس کرونا، با این زندان شلوغ حتما فاجعه ببار خواهد آورد.#CoronaVirusInIran pic.twitter.com/4GTNdMB5To — ƁΛЯΛƝÐΛΛƵ ƝƐƜƧ✌️ (@RADIKALISTTT) February 26, 2020

من جهته انتقد الصحفي الإيراني، محمد تنغستاني، ما وصفه بفشل وعجز سلطات النظام في معالجة تصاعد أزمة كورونا لا سيما بعد انتشارها في السجون، إذ غرد يقول: ”إن شيوع كورونا في السجون هو كابوس الليل والنهار، ونظرا لخوفي من تحقق هذا الكابوس امتنعت عن مهاتفة صديقي المعتقل كريم ولم أذهب لزيارته“.

وتابع في تغريدته ”في ظل هذا الوضع المزري هل هناك من يفكر في الأطفال العاملين أو في أطفال الشوارع الذين ينامون على الورق؟ ليتها كانت الجمهورية الإسلامية كابوسا ولا تكون حاكمة لإيران، اللعنة على الجمهورية الإسلامية“، على حد قوله.

شیوع #کرونا در زندان کابوس شب و روزم شده. چند روزه از ترس این کابوس نه به کریم زنگ زدم و نه سراغی گرفتم ازش. تو اون خراب شده کسی به فکر بچه‌های کار، کودکان بدسرپرست و کارتون‌خواب‌ها هست؟

پ ن: ای کاش جمهوری اسلامی یک کابوس بود، نه حکومت حاکم بر ایران. جمهوری اسلامی تف تو خشتکت. — Mohammad Tangestani (@jangzadatom) February 26, 2020

وتفيد تقارير محلية بارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا لا سيما من سكان مدينة قُم الواقعة بالقرب من العاصمة طهران، بتسجيل 16 حالة وفاة وفق آخر إحصاء لوزارة الصحة الإيرانية، بينما تشير وسائل إعلام معارضة إلى ارتفاع أعداد الوفيات في عموم إيران لما يقارب 70 حالة.