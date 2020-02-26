 أنباء عن انتشار فيروس كورونا في السجون الإيرانية – إرم نيوز‬‎

أنباء عن انتشار فيروس كورونا في السجون الإيرانية

أنباء عن انتشار فيروس كورونا في السجون الإيرانية

المصدر: مجدي عمر – إرم نيوز

أفاد نشطاء إيرانيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بانتشار فيروس كورونا في عدد من السجون، وذلك في ظل تفشي الوباء في مختلف البلاد.

وأطلق نشطاء ومواطنون هاشتاغ بعنوان (#كورونا في السجون)، نقلوا فيه روايات عن محامين وجمعيات حقوقية بانتشار كورونا بين السجناء، معربين عن قلقهم من تفشي الفيروس داخل السجون؛ في ظل الظروف الصحية المتردية التي يعانيها السجناء.

وغرد الناشط الإيراني صاحب حساب ”جيمي“: ”لقد وصل كورونا إلى سجن مدينة كرج ويجب على الجميع الإبلاغ عن هذا الأمر، فحياة السجناء في خطر“.

ونقل الناشط شهيد ببري، عن محامي عمدة طهران السابق، محمد علي نجفي والمحتجز على ذمة قضية قتل زوجته، بقوله: ”لقد أعرب محامي نجفي عن احتمال إصابة موكله بفيروس كورونا في السجن، وقال إن موكلي راجع الوحدة الصحية إذ ظهرت عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة ولهذا طالبت السلطات بالإفراج عنه وجميع السجناء السياسيين ولو بكفالة“.

أما الجمعية المعارضة صاحبة حساب ”أخبار الراديكالية“ فأعربت عن بالغ قلقها من انتشار الفيروس بين السجناء، ومنها سجن وكيل آباد بمدينة مشهد شمال شرقي البلاد، خاصة في ظل تردي أوضاع الرعاية الصحية.

وأضافت في تغريدة: ”في السجون التي تزيد الأعداد بها لأكثر من 18 ألف سجين ينامون أغلبهم على الأرض في زنازين تملؤها طفايات السجائر وصناديق القمامة والحشرات والقمل، فإذا انتشر فيروس كورونا في هذه السجون المزدحمة سوف تقع كارثة لا محالة“.

من جهته انتقد الصحفي الإيراني، محمد تنغستاني، ما وصفه بفشل وعجز سلطات النظام في معالجة تصاعد أزمة كورونا لا سيما بعد انتشارها في السجون، إذ غرد يقول: ”إن شيوع كورونا في السجون هو كابوس الليل والنهار، ونظرا لخوفي من تحقق هذا الكابوس امتنعت عن مهاتفة صديقي المعتقل كريم ولم أذهب لزيارته“.

وتابع في تغريدته ”في ظل هذا الوضع المزري هل هناك من يفكر في الأطفال العاملين أو في أطفال الشوارع الذين ينامون على الورق؟ ليتها كانت الجمهورية الإسلامية كابوسا ولا تكون حاكمة لإيران، اللعنة على الجمهورية الإسلامية“، على حد قوله.

وتفيد تقارير محلية بارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا لا سيما من سكان مدينة قُم الواقعة بالقرب من العاصمة طهران، بتسجيل 16 حالة وفاة وفق آخر إحصاء لوزارة الصحة الإيرانية، بينما تشير وسائل إعلام معارضة إلى ارتفاع أعداد الوفيات في عموم إيران لما يقارب 70 حالة.

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