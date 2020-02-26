طوكيو تفكر في تقليص مسيرة الشعلة الأولمبية خوفا من ”فيروس كورونا“

قال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأربعاء، إنه يجرى التفكير في تقليص مسيرة الشعلة الأولمبية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف موتو للصحفيين، أن طوكيو لا تخطط لإلغاء مسيرة الشعلة.

وأكد موتو أن الموقف الحالي يتضمن استضافة دورة الألعاب الأولمبية، ودورة الألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل طبيعي.

وتخشى اليابان إمكانية إلغاء الأولمبياد هذا الصيف بعدما نقلت وكالة ”أسوشيتد بريس“ عن ديك باوند عضو اللجنة الأولمبية قوله، إن فرص إلغاء دورة الألعاب ستكون أكبر من تأجيلها إذا انتشر فيروس كورونا بشكل أكبر وأجبر المنظمين على تغيير موعد المنافسات.

ووفقا للوضع الحالي، فمن المنتظر أن تنطلق دورة الألعاب في الـ 24 من يوليو/ تموز وحتى التاسع من أغسطس/ آب.