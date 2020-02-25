تركي آل الشيخ يظهر للمرة الأولى في السعودية بعد انتهاء رحلة علاجه ويكشف عن مفاجآت (فيديو)‎

اجتمع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة الفنية بهيئة الترفيه؛ وذلك في أول ظهور له بعد عودته إلى الرياض من رحلة علاج خارجية استمرت شهرًا أجرى خلالها عملية جراحية.

وقال تركي آل الشيخ، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إنه عقد اجتماعا ”مع الزملاء في هيئة الترفيه“، موضحًا أن ”هناك الكثير من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها للجمهور في آخر شهر مارس/آذار المقبل“.

وتابع آل الشيخ قائلًا: ”بنسوي أشياء تعجب أهل الرياض كلهم إن شاء الله وفي كام منطقة أيضًا بالمملكة العربية السعودية، وبنسوي شيء يبهر الناس كلها“.

فيما رد المدير التنفيذي لشركة ”روتانا“ ونائب رئيس اللجنة الفنية بهيئة الترفيه سالم الهندي قائلًا: ”أهم حاجة إنك رجعتلنا بالسلامة والدنيا كلها تكون حلوة وتشوف شغل اللي بنسويه“.

وكان تركي آل الشيخ، قد غادر المملكة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل قرابة شهر في رحلة علاجية بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث أجرى عملية جراحية ناجحة في نيويورك تمت خلالها إزالة الورم بعد معاناته من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبا من الغدة، وأشرف على حالته الصحية فريق طبي من أوروبا والولايات المتحدة.