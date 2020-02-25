بعد رحلة علاج استمرت شهرًا.. تركي آل الشيخ يعود إلى السعودية

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي ورئيس نادي ألميريا عن عودته إلى العاصمة السعودية الرياض بعد رحلة علاج استمرت شهرًا في أوروبا أجرى خلالها عملية جراحية.

ونشر تركي آل الشيخ تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ”تويتر“، كتب فيها: ”الحمد لله الحمد لله الحمد لله… الرياض أخيرًا“.

الحمدالله الحمدالله الحمدالله … الرياض اخيراً❤️???????????????? — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 24, 2020

وانهالت تهنئات وتبريكات المحبين لتركي آل الشيخ، إذْ حظيت تغريدته بتفاعل واسع بين محبيه معبرين عن فرحتهم بعودته إلى البلاد، وكان من بينهم سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا والذي كتب: ”أنورت بقدومك الدار يا أبو ناصر وحمدالله على سلامتك“.

أنورت بقدومك الدار يابوناصر وحمدالله على سلامتك ???????????????? — سالم الهندي (@salhendi) February 24, 2020

وقال ياسر القحطاني: ”أسفرت وأنورت يا أبو ناصر والحمد لله عالسلامة قرة عينك“.

أسفرت وأنورت يبوناصر والحمدلله عالسلامة قرة عينك ???????? — ياسر القحطاني (@Y20) February 24, 2020

وكتب الفنان فارس مهدي قائلًا: ”الف الحمد لله على سلامتكم نورت الرياض بقدومك“.

الف الحمد لله على سلامتكم نورت الرياض بقدومك. — فارس مهدي (@Music_Fares) February 24, 2020

وأضاف عبدالمحسن المقرن عضو مجلس منطقة الرياض في إمارة منطقة الرياض، قائلًا: ”الحمدلله على السلامة الله يحفظك بحفظه يا أخي الغالي معالي الشيخ ابوناصر سلمك الله نورت الرياض وردة“.

الحمدلله على السلامة

الله يحفظك بحفظه يا أخي الغالي معالي الشيخ ابوناصر سلمك الله نورت الرياض ???????? — عبدالمحسن المقرن (@AbdMohsnAlmogrn) February 24, 2020

وأردف محمد الدعيع حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقًا قائلًا: ”نورت الرياض يا أبوناصر“.

نورت الرياض ياابوناصر — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) February 24, 2020

واستطردت الفنانة التونسية لطيفة قائلًة: ”حمدا لله عالسلامة نورت بلدك“.

حمدالله عالسلامه نورت بلدك — Latifa Al-Tunisia (@latisol) February 25, 2020

وكان تركي آل الشيخ قد غادر المملكة متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل قرابة شهر في رحلة علاجية بعد تعرضه لوعكة صحية، إذْ أجرى عملية جراحية ناجحة في نيويورك تمت خلالها إزالة الورم بعد معاناته من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة، وأشرف على حالته الصحية فريق طبي من أوروبا والولايات المتحدة.