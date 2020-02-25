 بعد رحلة علاج استمرت شهرًا.. تركي آل الشيخ يعود إلى السعودية – إرم نيوز‬‎

بعد رحلة علاج استمرت شهرًا.. تركي آل الشيخ يعود إلى السعودية

بعد رحلة علاج استمرت شهرًا.. تركي آل الشيخ يعود إلى السعودية

المصدر: أسماء حلمي- إرم نيوز

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي ورئيس نادي ألميريا عن عودته إلى العاصمة السعودية الرياض بعد رحلة علاج استمرت شهرًا في أوروبا أجرى خلالها عملية جراحية.

ونشر تركي آل الشيخ تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ”تويتر“، كتب فيها: ”الحمد لله الحمد لله الحمد لله… الرياض أخيرًا“.

وانهالت تهنئات وتبريكات المحبين لتركي آل الشيخ، إذْ حظيت تغريدته بتفاعل واسع بين محبيه معبرين عن فرحتهم بعودته إلى البلاد، وكان من بينهم سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا والذي كتب: ”أنورت بقدومك الدار يا أبو ناصر وحمدالله على سلامتك“.

وقال ياسر القحطاني: ”أسفرت وأنورت يا أبو ناصر والحمد لله عالسلامة قرة عينك“.

وكتب الفنان فارس مهدي قائلًا: ”الف الحمد لله على سلامتكم نورت الرياض بقدومك“.

وأضاف عبدالمحسن المقرن عضو مجلس منطقة الرياض في إمارة منطقة الرياض، قائلًا: ”الحمدلله على السلامة الله يحفظك بحفظه يا أخي الغالي معالي الشيخ ابوناصر سلمك الله نورت الرياض وردة“.

وأردف محمد الدعيع حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقًا قائلًا: ”نورت الرياض يا أبوناصر“.

واستطردت الفنانة التونسية لطيفة قائلًة: ”حمدا لله عالسلامة نورت بلدك“.

وكان تركي آل الشيخ قد غادر المملكة متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل قرابة شهر في رحلة علاجية بعد تعرضه لوعكة صحية، إذْ أجرى عملية جراحية ناجحة في نيويورك تمت خلالها إزالة الورم بعد معاناته من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة، وأشرف على حالته الصحية فريق طبي من أوروبا والولايات المتحدة.

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