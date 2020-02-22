ليبيا.. مواطن يعثر على كمأة تزن نحو 4 كيلوغرامات (صورة)

عثر مواطن على ثمرة كمأة تزن حوالي 3.800 كيلو غرام في إحدى مناطق جبال جنوب غرب ليبيا، حيث يعتبر هذا الموسم من أغنى مواسم الكمأ في البلاد، نظرا لهطول الأمطار مبكرا.

وتعرف الكمأ في ليبيا باسم ”الترفاس“ ويقبل عليها المواطنون بشكل كبير، سواء للاستهلاك المحلي أو استعمالها في الطب البديل أو الشعبي.

وحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المواطن محمود الحسناوي عثر على الكمأة في المنطقة المعروفة بجبل الحساونة.

وتشهد تجارة ثمار ”الكمأ“ في ليبيا انتشارا واسعا، حيث يبلغ ثمنها 90 دولارا؛ أي ما يعادل 120 دينارا ليبيا.