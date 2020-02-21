ليبيا.. حفتر يحدد 3 شروط لوقف إطلاق النار

حدد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، ثلاثة شروط لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وقال حفتر، في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية، إنه سيكون مستعدًا لوقف إطلاق النار في حالة انسحاب ”المرتزقة السوريين والأتراك“ من البلاد، وتوقف تركيا عن مد حكومة الوفاق بالسلاح.

وتابع قائد الجيش، الذي زار روسيا قبل يومين: ”أي وقف لإطلاق النار (سيكون) معلقا على تنفيذ عدة شروط: المرتزقة السوريين والأتراك، ووقف إمدادات السلاح التركية لطرابلس، وتصفية الجماعات الإرهابية (في طرابلس)“.

وفي حديث آخر مع وكالة ”سبوتنيك“ قال حفتر: ”صبرنا بدأ ينفد حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين“.

وعن الوضع الميداني لعملية تحرير العاصمة، شدد على أن ”القوات المسلحة تُقيّم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الأطراف الدولية، وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا“.

وحمّل حفتر الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول برلين ”مسؤولياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا“.

وقال إن الجيش الليبي ”لا يمكنه أن يظل مكتوف الأيدي حيال خرق وتنصل أردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين“.

وعن المفاوضات الجارية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، قال حفتر: ”إذا لم تنجح حوارات جنيف بتحقيق الأمن والسلام لبلادنا وشعبنا، ويتم إخراج المرتزقة ويعودون من حيث تم جلبهم فبكل تأكيد القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني والدستوري في حماية مواطنيها وسيادة الدولة وحدودها من الغزو التركي العثماني وأطماع الواهم أردوغان لبلادنا“.