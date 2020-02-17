بالفيديو.. روبوت لإطفاء الحرائق في الإمارات

المصدر: أ ف ب

أجرت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، اليوم الإثنين تجربة للروبوت ”تاف 35“ لمكافحة الحرائق بنظام التحكم من بُعد، وسيناريوهات مختلفة تحاكي ما يواجه رجل الإطفاء في الحرائق.

وقال العميد محمد إبراهيم العامري نائب مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، إن الروبوت ”يتميز بضخ كميات كبيرة من المياه“.

وأضاف أنه ”يستخدم لإخماد أنواع مختلفة من الحرائق في المناطق الصناعية والأنفاق، ومواقف السيارات المغلقة بالتحكم من بُعد بمدى 300 متر“.

ونشرت شرطة أبوظبي على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإجراء تجربة للروبوت ”تاف“، أظهرت قدرته على ضخ المياه، ومدى انطلاقه.