بنك أبوظبي الأول يبيع سندات بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني

أظهرت مذكرة استثمارية، الأربعاء، أن بنك أبوظبي الأول باع سندات مُقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 450 مليون إسترليني (584 مليون دولار) لأجل ثلاث سنوات عند 98 نقطة أساس فوق أسعار السندات الحكومية البريطانية.

وقالت المذكرة إن بيع الدين استقطب طلبات بنحو 1.25 مليار جنيه إسترليني، وعين بنك أبوظبي الأول باركليز وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي ونومورا لترتيب العملية.

وقلص البنك هوامش الأربعاء بعد أن بدأ تسويق السندات عند 115-120 نقطة أساس فوق أسعار السندات الحكومية البريطانية في وقت سابق اليوم.

ويأتي الإصدار في إطار برنامج بنك أبوظبي الأول لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل بقيمة 15 مليار دولار، ويأتي الإصدار بعد سلسلة من صفقات الدين من جانب بنوك خليجية، على الرغم من أن مديري الصناديق يرون أن فيروس كورونا من المحتمل أن يعرقل إصدارات الدين في المنطقة والتي من المتوقع بالفعل أن تسير بوتيرة أبطأ هذا العام.

وأمس الثلاثاء، باع بنك بوبيان الكويتي صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار وأعلن بنك الرياض السعودي عن إصدار صكوك دولارية بينما جمع بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك إمارة دبي، 500 مليون دولار من سندات يوم الإثنين.

وباع بنك أبوظبي الأول صكوكا بقيمة 500 مليون دولار الشهر الماضي.