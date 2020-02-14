موظفون سعوديون يتكفلون بزواج عروسين بنغاليين في عسير (فيديو)

تكفلت مجموعة من الموظفين السعوديين بزواج عروسين بنغاليين يقيمان في المملكة .
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرجال السعوديين يرتدون زياً خاصاً بالمناسبات، ويحيطون بالعريس البنغالي الذي لم يخالفهم في ملابسهم وارتدى مثلها.
وتقدم أحد الحاضرين وسلم العريس ظرفاً فيه مبلغ 12 ألف ريال (نحو 3.2 ألف دولار) جمعها له الحضور؛ لمساعدته في تكاليف زواجه الذي أقيم في منطقة عسير.
ومساعدة العريس في يوم زواجه، من خلال تقديم مبلغ مالي له، تقليد سعودي ينتشر في العديد من الدول العربية أيضاً، مع فروقات بسيطة بين بلد وآخر.
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تكفلت مجموعة من الموظفين السعوديين، بزواج عروسين بنغاليين يقيمان في المملكة بالتزامن مع يوم عيد الحب الذي يشكل مناسبة للعشاق في جميع انحاء العالم. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرجال السعوديين يحيطون بالعريس البنغالي الذي لم يخالفهم في ملابسهم. وتقدم أحد الحاضرين وسلم العريس ظرفاً فيه مبلغ 12 ألف ريال (نحو 3.2 ألف دولار) جمعها له الحضور لمساعدته في تكاليف زواجه الذي أقيم في منطقة عسير. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #عسير #جدة #الرياض #زواج #خطوبة #عيد_الحب #فالنتاين #تكافل #مساعدة #سعودي #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #saudi #video #trend
وقوبلت مبادرة الضيوف السعوديين بإشادات لافتة من قبل مواطنيهم في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تغيب عنها بعض الانتقادات التي فضل أصحابها عدم تصوير لحظة تقديم المبلغ المالي للعريس.
وتستضيف السعودية، وهي أكبر دول الخليج العربي، وأكبر مصدر للنفط في العالم، نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات.