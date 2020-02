موظفون سعوديون يتكفلون بزواج عروسين بنغاليين في عسير (فيديو)

View this post on Instagram

تكفلت مجموعة من الموظفين السعوديين، بزواج عروسين بنغاليين يقيمان في المملكة بالتزامن مع يوم عيد الحب الذي يشكل مناسبة للعشاق في جميع انحاء العالم. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرجال السعوديين يحيطون بالعريس البنغالي الذي لم يخالفهم في ملابسهم. وتقدم أحد الحاضرين وسلم العريس ظرفاً فيه مبلغ 12 ألف ريال (نحو 3.2 ألف دولار) جمعها له الحضور لمساعدته في تكاليف زواجه الذي أقيم في منطقة عسير.