موظفون سعوديون يتكفلون بزواج عروسين بنغاليين في عسير (فيديو)

تكفلت مجموعة من الموظفين السعوديين بزواج عروسين بنغاليين يقيمان في المملكة .

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرجال السعوديين يرتدون زياً خاصاً بالمناسبات، ويحيطون بالعريس البنغالي الذي لم يخالفهم في ملابسهم وارتدى مثلها.

وتقدم أحد الحاضرين وسلم العريس ظرفاً فيه مبلغ 12 ألف ريال (نحو 3.2 ألف دولار) جمعها له الحضور؛ لمساعدته في تكاليف زواجه الذي أقيم في منطقة عسير.

ومساعدة العريس في يوم زواجه، من خلال تقديم مبلغ مالي له، تقليد سعودي ينتشر في العديد من الدول العربية أيضاً، مع فروقات بسيطة بين بلد وآخر.

وقوبلت مبادرة الضيوف السعوديين بإشادات لافتة من قبل مواطنيهم في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تغيب عنها بعض الانتقادات التي فضل أصحابها عدم تصوير لحظة تقديم المبلغ المالي للعريس.

وتستضيف السعودية، وهي أكبر دول الخليج العربي، وأكبر مصدر للنفط في العالم، نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات.