”أطفال“ آخرون بعهدة ”السعودية الخاطفة“.. هل بينهم اليمني نسيم حبتور؟

تكشفت تفاصيل جديدة، في قضية القبض على امرأة بعد الاشتباه باختطافها طفلين رضيعين يدعيان محمد العماري وموسى الخنيزي، قبل 20 عاما في المملكة العربية السعودية.

وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق تقرير قناة ”الإخبارية“ السعودية، وجود أطفال آخرين بعهدة السيدة المتهمة بواقعة الاختطاف، قد يكون أحدهم ”نسيم حبتور“، وهو يمني اختفى قبل نحو 20 عاما، وكان يبلغ من العمر عاما ونصف العام.

وتعيش عائلة المختفي ”نسيم“ في الدمام، وفقدت ابنها على الكورنيش قبل نحو 20 عاما، وهي تنتظر نتائج التحقيقات فيما يخص بقية الأطفال، بعد أن تبين أن لدى السيدة 4 أبناء وبنت، وهم مسجلون في الأحوال المدنية على أنهم أبناؤها، حيث من المحتمل أن يكون أحدهم هو نسيم حبتور.

ووفق تقرير القناة، فقد توصلت الأجهزة الأمنية للسيدة وبدأت تحقيقاتها معها قبل 10 أشهر من الآن.

وتبين أن السيدة المتهمة تبلغ 60 عاما، ولا يزال العماري والخنيزي وبقية الأولاد، يعيشون في منزلها، حيث اشترط أحد المختفيَين واللذين تم التعرف إليهما، على ذويه التنازل عن حقهم الخاص في القضية، مقابل العودة معهم.

وأشارت ”الإخبارية“ إلى أن والد المختطف موسى الخنيزي، سيعود إلى المملكة بعد رحلة سفر، لمتابعة الإجراءات القانونية بشأن إثبات نسب ابنه، بعد أن توجهت والدة موسى سابقا لإجراء تحاليل DNA، وكانت النتيجة متوافقة مع الشاب المختطف، في الوقت الذي ثبت فيه نسب محمد العماري إلى والده ووالدته.