السعودية.. ما حقيقة دهس رجل لزوجته في خميس مشيط؟ (فيديو)

كشفت مصادر سعودية، اليوم الخميس، تفاصيل الحادثة التي وثقها فيديو متداول ويظهر فيها إقدام شخص على دهس امرأة في خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب المملكة.
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وثقت كاميرات المراقبة في مدينة خميس مشيط السعودية، واقعة مروعة لرجل قام بإنزال سيدة من مركبته ثم عاد إليها مرة أخرى وقام بدهسها، و التحقق من أنها فارقت الحياة، ووفقا للتفاصيل وقعت الحادثة قبل عدة أشهر وذلك بسبب خلافات بين الزوجين، وتعرضت المرأة لعدة إصابات أدخلت على أثرها المستشفى، وتم القبض على الجاني. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #مكة #جدة #الرياض #خميس_مشيط #رجل_يصدم_زوجته #رجًل_يصدًم_زوجًته #وًش_هديهً_الفاًلنتاينً #حوادث #اصطدام #دهس #خطر #انتقام #زواج #جرائم #سعودي #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #saudi #accident #video #trend
ووفقا للتفاصيل، التي نقلها موقع سبق المحلي، وقعت الحادثة قبل عدة أشهر بسبب خلافات بين زوجين وتعرضت المرأة في الحادثة لعدة إصابات أدخلت على أثرها المستشفى وقبض على الجاني في حينه ولا يزال موقوفا.
وكان معلقون على تويتر تداولوا مقطع الفيديو خلال الساعات الماضية بشكل كثيف تحت وسم #رجل_يصدم_زوجته، والذي تصدر قائمة الترند في موقع تويتر بالمملكة.