السعودية.. ما حقيقة دهس رجل لزوجته في خميس مشيط؟ (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة في مدينة خميس مشيط السعودية، واقعة مروعة لرجل قام بإنزال سيدة من مركبته ثم عاد إليها مرة أخرى وقام بدهسها، و التحقق من أنها فارقت الحياة، ووفقا للتفاصيل وقعت الحادثة قبل عدة أشهر وذلك بسبب خلافات بين الزوجين، وتعرضت المرأة لعدة إصابات أدخلت على أثرها المستشفى، وتم القبض على الجاني.