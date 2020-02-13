السعودية.. ما حقيقة دهس رجل لزوجته في خميس مشيط؟ (فيديو)

كشفت مصادر سعودية، اليوم الخميس، تفاصيل الحادثة التي وثقها فيديو متداول ويظهر فيها ‏إقدام شخص على دهس امرأة في خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب المملكة.

ووفقا للتفاصيل، التي نقلها موقع سبق المحلي، وقعت الحادثة قبل عدة أشهر بسبب خلافات بين زوجين وتعرضت المرأة في الحادثة لعدة إصابات أدخلت على أثرها المستشفى وقبض على الجاني في حينه ولا يزال موقوفا.

وكان معلقون على تويتر تداولوا مقطع الفيديو خلال الساعات الماضية بشكل كثيف تحت وسم #رجل_يصدم_زوجته، والذي تصدر قائمة الترند في موقع تويتر بالمملكة.