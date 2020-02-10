رسميا.. الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020

أعلنت الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، تحت مظلة جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020، وفق حساب ”أخبار السعودية“.

وكانت الدورة بدأت فعالياتها، أمس الأحد، وتختتم اليوم الإثنين، وذلك بحضور وزراء ورؤساء وفود الدول العربية والجهات المعنية بالمرأة، والوفود من المنظمات العربية والدولية.

وترأس السعودية لجنة المرأة العربية لمدة عام، إضافة لإعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية.

وكانت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، صرحت أن ”استضافة المملكة للدورة الـ39 للجنة المرأة العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية وبشعار (تمكين المرأة.. تنمية للمجتمع)، يأتي في إطار جهود المملكة في خدمة القضايا العربية ودعم الحراك التنموي في المجتمعات العربية كافة، والنهوض بوضع المرأة ودعم حقوقها من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتأكيدا لدورها الريادي والمؤثر في القطاعات الحيوية كافة“.

وتمكنت السعودية من إجراء العديد من الإصلاحات المتعلقة بتمكين المرأة وفق رؤية 2030، كان أبرزها إسقاط الولاية عنها وتمكينها من قيادة السيارة.