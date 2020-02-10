السعودية .. انهيار أرضي يبتلع سيارة في الأحساء (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية، انهيارا أرضيا وقع عند دوار الشارع الملكي بمدينة الهفوف في محافظة الأحساء، مبتلعا سيارة وقائدها، وفق حساب ”مدونة الأحساء“ على موقع ”تويتر“.

وذكر الحساب أن الواقعة حدثت أمس الاثنين، حيث احتجزت حفرة قائد السيارة، وهو سعودي الجنسية، بداخلها، ليهرع المارة لمساعدته.

وتمكن قائد المركبة من الخروج عن طريق فتحة السقف في سيارته، فيما قامت فرق الهلال الأحمر والإسعاف بنقله للمستشفى لتلقي العلاج، دون تحديد مستوى الإصابة التي تعرض لها.

ولم يتم الكشف عن أسباب الانهيار الأرضي من قبل الجهات المعنية، كما لم تعلق بشأن الواقعة.

فيما لم يذكر الشاب، قائد المركبة، تفاصيل وملابسات الحادث الذي وقع له.