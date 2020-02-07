مسؤول سعودي يثير غضب مواطنيه بعد تداول تغريدات قديمة منسوبة له

تسبب مسؤول سعودي يعمل في وزارة الإعلام بإغضاب قطاع من مواطنيه، اليوم الجمعة، بعد تداول تغريدات قديمة منسوبة له يوجه من خلالها انتقادات حادة لبلاده وسياستها الداخلية، ما استدعى فتح تحقيق رسمي في الحادثة التي تثير جدلاً واسعاً في المملكة.

وبدأت القصة عندما نشر مغردون سعوديون في موقع تويتر تغريدات قديمة تعود لنحو سبع سنوات، قالوا إن الموظف في وزارة الإعلام خالد القحيص هو من دونها في حسابه قبل أن يقوم بحذفها.

وجاء تداول التغريدات بالتزامن مع أنباء عن تعيين القحيص حديثاً في منصب مستشار لوزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، وهو ما أثار انتقادات واسعة للوزير والوزارة، ومطالب بمحاسبة القحيص على تغريداته تلك بدلاً من تعيينه في منصب قيادي.

وتم تداول التغريدات على نطاق واسع في موقع ”تويتر“، فيما جذب الوسم ”#شاتم_وطننا_مستشار_الوزير“ عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين المطالبين بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للقحيص ومحاسبته إذا ثبت أنه كاتبها.

إذا في خاطرك أنك ستهرب تغيير اليوزر يا #خالد_القحيص فأنت غلطان

فكل شيء مثبت عليك ولن ينفعك الهروب نحو الأمام لن يجديك نفعاً

الإساءة والتطاول على الوطن وأبناء الأسرة الحاكمة أنت مدان بها ويجب أن تدفع الثمن تباً لك ولمن وضع الثقة فيك@khalid_alqhees#شاتم_وطننا_مستشار_الوزير pic.twitter.com/0Uak6sNoDV — عبدالإله العسكري???????? #48 #MBS (@aia07770) February 7, 2020

كل من دعم الثورات أيام الربيع العبري

وأيّد الخروج على الحكّام لا تأمن جنابه

"ولو تعلّق بأستار الكعبة" ! تعيينهم في وزارتي الاعلام والتعليم أمر خطير جداً ، فمن وقف ضد الوطن بين 2011-2014 في مرحلة تمحيص العقول واختبار المواقف

لا تنتظر منه أن يُخلص لوطنه.#شاتم_وطننا_مستشار_الوزير — سلمان بن حثلين (@Salman_3G) February 7, 2020

#شاتم_وطننا_مستشار_الوزير

يبدو أنها نهاية هذا الوزير بعد أن عين هذا المعتوه كمستشار له pic.twitter.com/fAd6fPF8r8 — MBS محمد بن عبدالعزيز ???????? (@506_MBS) February 7, 2020

المدعو يتلقى التبريكات والتهاني

ووزارة الإعلام تنفي تعيينه مستشار !!!#شاتم_وطننا_مستشار_الوزير pic.twitter.com/dgd8GPpFQf — نستاهلك???????? (@9977822) February 7, 2020

ودخلت وزارة الإعلام على خط الجدل الذي حدث حول الموضوع، وقالت في بيان لها إنه لا صحة لتعيين مستشار جديد لوزير الإعلام، وإن القحيص يعمل في الوزارة منذ نحو عام، وتم نقله مؤخراً إلى مكتب التحول المؤسسي.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنها فتحت تحقيقاً حول التغريدات المنسوبة لموظفها، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في ضوء تلك التحقيقات.

توضيح pic.twitter.com/J20tUe8ujx — المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام (@spokesman_media) February 7, 2020

ولم يعلق القحيص على الانتقادات التي وُجهت ضده حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وما إذا كانت التغريدات المتداولة تعود له بالفعل.

وواجه موظفون ومسؤولون سعوديون آخرون انتقادات مماثلة في الماضي للسبب ذاته، وكان آخرهم هشام ملائكة، الذي يعمل مديرا في مشروع ”داون تاون“ الحكومي في مدينة جدة، وسرت أنباء عن إقالته من منصبه الشهر الماضي بسبب تغريدات قديمة منسوبة له أيضا، بعد أن اعتبرها مواطنوه مسيئة لبلادهم.