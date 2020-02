أميرة الناصر تعتذر للسعوديين على مقطع ”سيكل أبونا آدم“ (فيديو)

View this post on Instagram

أثارت الناشطة السعودية #أميرة_الناصر، جدلا واسعا على موقع التواصل "تويتر"، عقب نشرها مقطع فيديو يظهر فيه مجسما كبيرا لـ"دراجة هوائية" في #جدة بالسعودية، زاعمة أنها تعود لأبي البشر آدم عليه السلام، حيث أطلق مغردون هاشتاغ "اخرسي أميرة الناصر" ينتقدون من خلاله الناصر قائلين إنها تتعمّد نشر محتوى "يثير الجدل" بهدف كسب المزيد من الشهرة.