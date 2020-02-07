أميرة الناصر تعتذر للسعوديين على مقطع ”سيكل أبونا آدم“ (فيديو)

اعتذرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر، لمواطني المملكة على نشرها مقطع فيديو لمجسم دراجة قالت عنها بطريقة ساخرة إنها تعود لسيدنا آدم وهو ما أثار ضدها اتهامات بالإساءة إلى النبي آدم عليه السلام.

وقالت أميرة الناصر، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ وتداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي: ”أنا آسفة جدًا جدًا أنا راكبة في السيارة وصاحب التاكسي قالي هنا في موجود سيكل حق سيدنا آدم“.

وأضافت: ”انتم أخدتوا الموضوع بجدية وأنا أخدتوا على نيتي فلا تقعدون تطلعون سوالف وتريندات واخرسي ومدري شو تراها خدتها على نيتي“.

وتابعت: ”الناس يقولون هذا سيكل حق أبونا آدم وأول كل نفر يجي العمرة بييجي عند هذا السيكل بليز يعني أنا أعتذر وتكلمت على نيتي ما متعودة أحرف أو أغير والأشياء التي تقولونها هذه غير صحيحة فرجاء لا تأخذونها سلبًا عليّ“.

#اخرسي_اميره_الناصر. البنت تعتذر والمسامح كريم ومافيه احد معصوم من الاخطاء وياكثر اللي يخطون هذي الايام ومايعتذرون pic.twitter.com/SxYug4eXBK — سيف (@Moh88884593) February 5, 2020

وكانت أميرة الناصر، ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ وهي في محافظة جدة تعلن توجهها إلى منطقة دوار يتميز بوجود مجسم دراجة ”سيكل“ عملاق هناك، وقالت: ”رايحين على دوار السيكل، فيه سيكل كبير هناك، تعرفون سيكل مين ده، سيكل حق أبونا آدم، رح أصورلكم سيكل حق أبونا آدم“.

وعند وصولها تابعت بالقول، إنها ستأخذ صورة تذكارية مع ”سيكل سيدنا آدم“، غير أن ناشطين هاجموها بشدة، مستنكرين ”سخريتها من نبي من أنبياء الله“، ومؤكدين أنها ”فعلت ذلك عن عمد في سبيل الشهرة“.