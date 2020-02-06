 ”سيكل أبونا آدم“ يشعل غضبا سعوديا على أميرة الناصر (فيديو) – إرم نيوز‬‎

”سيكل أبونا آدم“ يشعل غضبا سعوديا على أميرة الناصر (فيديو)

”سيكل أبونا آدم“ يشعل غضبا سعوديا على أميرة الناصر (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تسبب مقطع فيديو نشرته نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر، باتهامها بالإساءة إلى النبي آدم عليه السلام.

وظهرت ”الناصر“ في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ وهي في محافظة جدة، تعلن توجهها إلى منطقة دوار يتميز بوجود مجسم دراجة ”سيكل“ عملاق هناك، ساخرة بأن الدراجة تعود لسيدنا آدم، ”رايحين على دوار السيكل، فيه سيكل كبير هناك، تعرفون سيكل مين ده، سيكل حق أبونا آدم، رح أصورلكم سيكل حق أبونا آدم“.

وعند وصولها تابعت بالقول، إنها ستأخذ ”صورة تذكارية“ مع ”سيكل سيدنا آدم“.

وعبر هاشتاغ #اخرسي_اميره_الناصر، هاجم ناشطون الناصر، مستنكرين سخريتها من نبي من أنبياء الله، ومؤكدين أنها فعلت ذلك عن عمد في سبيل الشهرة.

واتهم حساب ”وش سالفة الهاشتاغ/كود نون“ أميرة الناصر برفع مثل هذه الهاشتاغات، لافتا إلى أن لقب ”سيكل آدم“ أطلقه الفنان المصري عادل إمام على الدراجة.

وإثر الهجوم، اضطرت نجمة مواقع التواصل للاعتذار في مقطع فيديو آخر، مبينة أن ”ما حدث لم يكن متعمدا، وأن السائق هو من أخبرها أنه يدعى سيكل آدم وليس هي“، مؤكدة أن ما نشر عنها في الهاشتاغ من تحريفها وتعمدها الإساءة غير صحيح.

وأيد ناشطون بالفعل ما ذهبت إليه أميرة الناصر، حيث قالوا إنه معروف لأهل المحافظة بهذا الاسم، وأنه مشهور بـ“سيكل آدم“ بين الناس.

يذكر أن أميرة الناصر كانت قد أثارت جدلا قبل نحو 10 أيام؛ بعد إعلانها أنها ستحتفل بطلاقها بدلا من الحزن.

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