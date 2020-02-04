بسبب طالبة عنيدة.. محكمة تلغي حظر النقاب في مدرسة بألمانيا

أصدرت محكمة ألمانية حكما ضد محاولة السلطات في ولاية هامبورغ منع تلميذة تبلغ من العمر 16 عاما من ارتداء النقاب في المدرسة.

وأثار الحكم الصادر أمس والذي لا يمكن الطعن فيه، جدلا في ألمانيا حول ما إذا كان ينبغي للمدارس أن تلغي حظر النقاب.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أمر مسؤولو التعليم في ”هامبورغ“ والدة الفتاة بمنع ابنتها من ارتداء النقاب في المدرسة، ولكن بعد تصعيد الفتاة الأمر للمحكمة الإدارية، صدر الحكم في صالحها.

وقالت المحكمة في بيانها إن ”قانون الولاية لا يسمح حاليا للسلطات بفرض هذا الحظر“، وأكدت ”حق الفتاة التي تدرس مبيعات التجزئة في الحماية غير المشروطة لحريتها الدينية“.

وأوضح السيناتور ”تيس رابي“، عضو مجلس التعليم الديمقراطي في هامبورغ، على الفور أنه سيسعى لتغيير قانون الولاية لتمكين السلطات من فرض الحظر، وقال: ”لا يمكن أن ينجح التعليم سوى بتواصل الطلاب والمعلمين وجها لوجه“.

يذكر أن قوانين التعليم الألمانية توضع على مستوى الولاية بدلا من الحكومة الفيدرالية، ومع ذلك تعتبر هذه القضية جزءا من نقاش أوسع في جميع أنحاء البلاد.

فقد عبر السياسيون البارزون في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ والحزب الديمقراطي الحر والبديل من أجل ألمانيا عن دعمهم لحظر النقاب في الماضي، لكن آخرين ما زالوا منقسمين بشأن هذه القضية.

إذ فشل برلمان ولاية ”شليسفيغ هولشتاين“ المجاورة في فرض حظر النقاب في الجامعات والكليات أمس الاثنين، بعد أن صوت حزب الخضر ضده، وذلك على الرغم من أن حزب الخضر نفسه منقسم فيما يتعلق بهذه المسألة.