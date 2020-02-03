على خطى ”القاهرة“.. حظر ارتداء النقاب في جامعة عين شمس

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قررت جامعة عين شمس، ثالث أعرق الجامعات المصرية، حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس بعد أسبوع من نظيرتها جامعة القاهرة. وأصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بحظر عضوات هيئة التدريس والهيئة العامة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منقبات. وتضمن القرار…