على خطى ”القاهرة“.. حظر ارتداء النقاب في جامعة عين شمس

قررت جامعة عين شمس، ثالث أعرق الجامعات المصرية، حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس بعد أسبوع من نظيرتها جامعة القاهرة.
وأصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بحظر عضوات هيئة التدريس والهيئة العامة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منقبات.
وتضمن القرار حظر الطبيبات وهيئة التمريض ومساعداتهن بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منقبات، وأن كل من خالف الحظر الوارد يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وتعد جامعة عين شمس ثالث أقدم جامعة مصرية، تأسست في يوليو/تموز 1950 تحت اسم جامعة إبراهيم باشا، وشاركت مع جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية في إنجاز رسالة الجامعات المصرية واحتواء الطلب المتزايد على التعليم العالي.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا أيدت منذ أسبوع، في حكم نهائي وبات، قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع عضوات هيئة التدريس بالجامعة من ارتداء النقاب داخل الحرم الجامعي.