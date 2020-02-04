الكويت تلاحق ناشط مواقع التواصل السعودي مطلق السلطان

طالبت وزارة الخارجية الكويتية سفارة بلادها في السعودية بمتابعة قضية إساءة أحد مشاهير مواقع التواصل في السعودية إلى الكويت، من خلال مقطع مصوَر تم تداوله على نطاق واسع بين النشطاء الكويتيين.

#الرقاصه_يتهجم_علي_الكويت

هاشتاق يصعد ترند

أنشئه مٌغردين كويتيين بعد إساءة احد مشاهير التواصل في السعودية للكويت

ومطالبات بمحاسبته قانونياً ..

pic.twitter.com/7KbIYQbMef — هيئة المشاهير (@almobark_) February 1, 2020

وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة ”الراي“ الكويتية، إن ”وزارة الخارجية تواصلت مع السفارة لمتابعة إساءة شاب سعودي إلى الكويت، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بسبب هذه الإساءة“.

وظهر السعودي ويدعى مطلق السلطان بمقطع فيديو عبر حسابه في سناب شات، ”ليتحدث بطريقة استفزازية عن الكويت زاعما انتشار بيوت الدعارة فيها وبأنها مملة تدفع أبناءها للخروج منها في كل إجازة إلى دول أخرى بحثا عن المتعة“.

كل المعلومات غير صحيحه وكل الفيديوهات مقصوصه، تصبحون على خير احبائي — مطلق السلطان (@mutlaq_alsultan) February 4, 2020

وأثار المقطع الذي تم تداول مقتطفات منه في ”تويتر“ استياء شديدا في الشارع الكويتي وسط مطالبات بمحاسبته لإساءته إلى بلادهم، تخللها تعليقات ساخرة منه تم تدوينها تحت وسم #الرقاصه_يتهجم_على_الكويت، نظرا لنشره مقاطع سابقة يظهر فيها راقصا بشكل ناعم.

واكتفى المشهور السعودي بعد التحرك الكويتي الرسمي ضده، بنشر تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ الذي يتابعه أكثر من 23 ألف شخص، قائلا فيها ”بأن كل المعلومات غير صحيحة وكل الفيديوهات مقصوصة“.