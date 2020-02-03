إيران: السعودية تأخرت في منحنا تأشيرة حضور اجتماع ”التعاون الإسلامي“

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، عن أن السعودية أبلغت بلاده في وقت متأخر من الليلة الماضية، بإمكانية منح الوفد الإيراني تأشيرة دخول للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد اليوم الاثنين في مدينة جدة لمناقشة صفقة القرن.

وكتب موسوي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، قائلا ”بعد متابعة ما قامت به الحكومة السعودية من منع الوفد الإيراني حضور الاجتماع الاستثنائي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة ورد فعل إيران، أبلغتنا السعودية في وقت متأخر من الليلة الماضية، أن تأشيرة الوفد الإيراني يمكن أن تصدر، لكن لا توجد فرصة للوفد الإيراني لحضور هذا الاجتماع صباح اليوم“.

پیرو کارشکنی دولت سعودی برای شرکت هیات ایرانی در نشست فوق العاده OIC در جده و واکنش ایران، حوالی نیمه شب گذشته پیام دادند که ویزای هیات ایرانی می تواند صادر شود که عملا هیچ امکانی برای حضور هیات ایرانی در جلسه صبح امروز در جده وجود نداشت. — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) February 3, 2020

والأحد، زعم موسوي في بيان صحافي أن ”الحكومة السعودية منعت وفدا إيرانيا من المشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة صفقة القرن في مدينة جدة“.

وقال موسوي إن ”الحكومة السعودية نقضت التزامات المنظمة بعدم منحها تأشيرات دخول للوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية حسين جابري أنصاري للمشاركة في الاجتماع الطارئ“، مضيفا أن ”الخارجية الإيرانية بعثت برسالة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على منع إيران من المشاركة في اجتماع جدة“.

ولم يصدر أي موقف أو تعليق من قبل المسؤولين في السعودية تجاه المزاعم الإيرانية، في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ مطلع 2016.