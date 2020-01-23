 سعوديون يقيمون وليمة على تمساح (فيديو) – إرم نيوز‬‎

سعوديون يقيمون وليمة على تمساح (فيديو)

سعوديون يقيمون وليمة على تمساح (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشباب سعوديين قيل إنهم من ”القصيم“، وهم يطبخون تمساحا ثم يأكلونه في وليمة جمعتهم، تفاعلا وجدلا واسعا بين الناشطين في المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو عددا من الشباب في أحد الأماكن وقد اختاروا تمساحا صغيرا من بين عدة تماسيح، ثم قاموا بذبحه وتجهيزه للشيّ ثم تجهيزه ضمن وليمة جماعية وتناوله.

وسأل أحد الحاضرين شخصا آخر عن طعم لحم التمساح فأبدى الأخير إعجابه به مؤكدا أنه يشبه طعم السمك، على حد وصفه.

وتفاعل ناشطون عبر هاشتاغ #قصمان_ياكلون_تمساح في موقع ”تويتر“ بشأن المقطع المتداول، بين مؤيد ومعارض لتصرف الشباب وبين مدى تقبل أكل مخلوق كهذا من عدمه.

ورأى آخرون أن الموضوع لا يتعدى مجرد حب الظهور والشهرة من جانب الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل وصوروه خطوة بخطوة لاكتساب الشهرة عبر مواقع التواصل.

وذهب فريق آخر من المتفاعلين مع مقطع الفيديو إلى منحى مختلف، حيث اتسع النقاش حول حلّ وحرمة تناول لحم التمساح، حيث رأى البعض أنه من ”ذوات الأنياب“ ولا يجوز أكله، مقابل فريق استند إلى فتاوى لشيوخ بحلّه كونه مخلوقا بحريا كالأسماك.

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