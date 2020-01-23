سعوديون يقيمون وليمة على تمساح (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشباب سعوديين قيل إنهم من ”القصيم“، وهم يطبخون تمساحا ثم يأكلونه في وليمة جمعتهم، تفاعلا وجدلا واسعا بين الناشطين في المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو عددا من الشباب في أحد الأماكن وقد اختاروا تمساحا صغيرا من بين عدة تماسيح، ثم قاموا بذبحه وتجهيزه للشيّ ثم تجهيزه ضمن وليمة جماعية وتناوله.

وسأل أحد الحاضرين شخصا آخر عن طعم لحم التمساح فأبدى الأخير إعجابه به مؤكدا أنه يشبه طعم السمك، على حد وصفه.

#قصمان_ياكلون_تمساح مجموعة شباب يقومون بذبح تمساح وطبخه كوليمة. pic.twitter.com/aUBUqkXw2i — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) January 22, 2020

وتفاعل ناشطون عبر هاشتاغ #قصمان_ياكلون_تمساح في موقع ”تويتر“ بشأن المقطع المتداول، بين مؤيد ومعارض لتصرف الشباب وبين مدى تقبل أكل مخلوق كهذا من عدمه.

ورأى آخرون أن الموضوع لا يتعدى مجرد حب الظهور والشهرة من جانب الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل وصوروه خطوة بخطوة لاكتساب الشهرة عبر مواقع التواصل.

للاسف الشهره والضهور الاعلامي على اشياء ماتتقبلها النفس البشريه وتعارض المعترف عليه بنظري اشوفها مرض نفسي بوقتنا الحالي وهالنوعيه وصلو للي يبونه على حساب بطونهم الي اتوقع والعلم عند الله محد قوا ياكل من ذا التمساح ???? — jac (@az7rb) January 22, 2020

وذهب فريق آخر من المتفاعلين مع مقطع الفيديو إلى منحى مختلف، حيث اتسع النقاش حول حلّ وحرمة تناول لحم التمساح، حيث رأى البعض أنه من ”ذوات الأنياب“ ولا يجوز أكله، مقابل فريق استند إلى فتاوى لشيوخ بحلّه كونه مخلوقا بحريا كالأسماك.

يعتبر من الحيوانات البحرية والله اعلم و احل بن عثيمين … مع العلم إني ضد أكله م اكل.. pic.twitter.com/p9sqfe5Vfm — م. مستنير الشمري ???????? (@M_Sll10) January 22, 2020