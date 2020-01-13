القبض على شبان بدبي تباهوا بتعاطي ”الحشيش“ عبر مواقع التواصل (فيديو)

أحالت شرطة دبي في دولة الإمارات مجموعة من الشباب إلى الجهات المختصة؛ بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتباهون بتعاطي ”الحشيش“.

وأكدت الشرطة عبر حساباتها الرسمية، أنها ألقت القبض على مجموعة من الشباب من جنسيات عربية تظاهروا بتعاطي المخدرات عبر مواقع التواصل، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

وكانت الشرطة قد تابعت مقطع الفيديو المتداول، حيث توصلت إلى هوية من ظهروا فيه، وألقت القبض عليهم خلال ساعات.

وأظهر مقطع الفيديو شابين (من بين المقبوض عليهم) في منطقة جي بي آر، وهما يدخنان سجائر، فيما قال أحدهما إنها تحتوي على مخدر الحشيش.

#شرطة_دبي تلقي القبض على شخصين كانا يدخنان سجائر "حشيش" في منطقة "جي بي آر" في #دبي ويستعرضان بذلك على مواقع التواصل#صحيفة_الخليج #الإمارات pic.twitter.com/OtdU79dBpm — صحيفة الخليج (@alkhaleej) January 11, 2020

وقال مصدر أمني، وفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، إن المتهمين أخضعوا للفحص من خبراء الأدلة الجنائية؛ للتأكد مما إذا كانوا متعاطين لأي نوع من المخدرات، وتفاوتت التهم الموجهة إليهم بين التعاطي وترويج المخدرات عبر مواقع التواصل.