 القبض على شبان بدبي تباهوا بتعاطي ”الحشيش“ عبر مواقع التواصل (فيديو) – إرم نيوز‬‎

القبض على شبان بدبي تباهوا بتعاطي ”الحشيش“ عبر مواقع التواصل (فيديو)

القبض على شبان بدبي تباهوا بتعاطي ”الحشيش“ عبر مواقع التواصل (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أحالت شرطة دبي في دولة الإمارات مجموعة من الشباب إلى الجهات المختصة؛ بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتباهون بتعاطي ”الحشيش“.

وأكدت الشرطة عبر حساباتها الرسمية، أنها ألقت القبض على مجموعة من الشباب من جنسيات عربية تظاهروا بتعاطي المخدرات عبر مواقع التواصل، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

وكانت الشرطة قد تابعت مقطع الفيديو المتداول، حيث توصلت إلى هوية من ظهروا فيه، وألقت القبض عليهم خلال ساعات.

وأظهر مقطع الفيديو شابين (من بين المقبوض عليهم) في منطقة جي بي آر، وهما يدخنان سجائر، فيما قال أحدهما إنها تحتوي على مخدر الحشيش.

وقال مصدر أمني، وفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، إن المتهمين أخضعوا للفحص من خبراء الأدلة الجنائية؛ للتأكد مما إذا كانوا متعاطين لأي نوع من المخدرات، وتفاوتت التهم الموجهة إليهم بين التعاطي وترويج المخدرات عبر مواقع التواصل.

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