أم تقتل أطفالها الثلاثة وتعترف بجريمتها للشرطة‎ (فيديو)

اتهمت شرطة مدينة فينيكس في ولاية أريزونا الأمريكية، فتاة تبلغ من العمر 22 عاما بارتكابها جريمة قتل من الدرجة الأولى، بعدما اعترفت للشرطة بإقدامها على قتل أطفالها الصغار الذين هم دون سن الرابعة.

وقالت الرقيب مرسيدس فورتشن: ”إن راشيل هنري اعترفت للشرطة أمس الثلاثاء، أنها تسببت بإيذاء أطفالها الثلاثة داخل منزلها في ولاية اريزونا، ما أدى إلى وفاتهم“.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن الشرطة تلقت بلاغا من قريب الأم حول تعرض الأطفال لحادث مروع، ليلة الإثنين الثلاثاء، وعندما وصل رجال الشرطة إلى المنزل استقبلهم والد ووالدة الأطفال، وقريبهما الثالث، حيث أخبروهم أن الأطفال كانوا مريضين.

وعثرت الشرطة في غرفة المعيشة على الأطفال وهم: طفل بعمر الثلاثة أعوام، وطفلتان إحداهما بعمر العامين والثانية بعمر السبعة أشهر، حيث كانوا فاقدين الوعي، ولم تظهر عليهم أي علامات رضوض أو جروح.

وحاول المسعفون من الشرطة إنعاشهم، ولكنهم أعلنوا وفاتهم.

ولم تحدد المباحث بالضبط ما حدث في اللحظات الأخيرة التي سبقت وفاة الأطفال المأساوية، حيث نقلت جثثهم إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

ولا تزال التحقيقات جارية مع والدهم ووالدتهم وقريبهم الذي يعيش في المنزل، لمعرفة ما الذي دفع هنري لارتكاب مثل هذا الفعل.