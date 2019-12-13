بالفيديو.. طائرة تهبط في الشارع وتحطم سيارات بولاية أريزونا الأمريكية

هبطت طائرة في شارع عام مزدحم بالقرب من مطار دير فالي، بولاية أريزونا الأمريكية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن الطائرة Piper PA-34 هبطت على بعد ميلين فقط من مكان هبوطها الأساسي، وإلى الآن لم يُصرح عن الأسباب التي أدت لذلك وما زالت التحقيقات جارية.

ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا سوى جروح وخدوش بسيطة، أصيب بها الطيار 48 عامًا وراكب واحد 42 عامًا، ولكن تم نقلهما لأحد المستشفيات كإجراء وقائي.

وتسببت الحادثة بتدمير عدة مركبات والإشارات الموجودة في الشارع، وأظهرت لقطات الفيديو أن الطائرة فقدت أحد اجنحتها جراء الاصطدام.

ويحتوي مطار ”دير فالي“ على 3 مدارس للطيران، ويقول سكان المنطقة أن أكثر من 250 طائرة تحلق فوقهم يوميًا.

ووفقًا لما ورد عن سكان هذه المنطقة فإن هذه الحادثة ليست الأولى، فقد وقعت 10 حوادث أخرى منذ عام 2015 وأن ما يزيد هذه الحوادث خطورة هو زيادة عدد السكان لأكثر من 82 ألف شخص.