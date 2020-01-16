بلدية الكويت ترفض قرار منع الشيشة في المقاهي

رفض وزير البلدية الكويتي المهندس وليد الجاسم، اليوم الخميس، قرار المجلس البلدي بالموافقة على فصل ترخيص المطاعم عن المقاهي، ومنع تدخين الشيشة في المقاهي.

وكان المجلس البلدي قد أعلن في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي الموافقة على اقتراح فصل ترخيص المطاعم عن المقاهي ومنع الشيشة في المقاهي فقط دون المطاعم، قبل أن يتم رفضه اليوم من الوزير الجاسم.

وبرر الوزير الجاسم قراره بعدم الموافقة على اقتراح المجلس البلدي بمخالفته لأحكام القرار رقم 6 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة وشبه المغلقة، وفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وسبق أن تقدم أحد أعضاء المجلس البلدي في نيسان/ أبريل الماضي، باقتراح لمنع استخدام الشيشة في مطاعم ومقاهي العائلات، مبررا اقتراحه بـ ”المحافظة على العادات والتقاليد، ونظرا للأضرار الصحية والنفسية والمشاكل الأسرية“، إلا أن اقتراحه لاقى انتقادات واستياء من عدد من النشطاء.

وتفرض الهيئة العامة للبيئة في الكويت رسوما على الأماكن العامة، كالمجمعات والأسواق والمطاعم والمقاهي، لمباشرة تدخين الشيشة ضمن ضوابط محددة.