الكويت تخلي سبيل شافي العجمي وشقيقه

قررت النيابة العامة في الكويت إخلاء سبيل الدكتور شافي العجمي وشقيقه بكفالة 5 آلاف دينار (16.500 دولار)، إذ سبق أن وجهت لهما تهمة تمويل ”الإرهاب“ عبر جمع تبرعات بصورة غير مشروعة ودعم ”جبهة النصرة“ في سوريا.

وأنكر المتهمان خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليهما بتمويل الجماعات ”الإرهابية“ بأكثر من نصف مليون دينار.

النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل د.شافي العجمي وشقيقه بكفالة 5 آلاف دينار بعدما وجهت لهما تهمة تمويل الإرهاب عبر جمع تبرعات بصورة غير مشروعة ودعم جبهة النصرة في سورية. pic.twitter.com/yO459868SE — المجلس (@Almajlliss) January 16, 2020

وكان الدكتور العجمي اتهم من قبل واشنطن عام 2014 بتمويل ”الإرهاب“ من خلال جمع الأموال لصالح جماعات مسلحة تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، واعتقل بالكويت في العام نفسه، وفرضت عليه عقوبات إلى جانب اثنين آخرين أحدهما الكويتي حجاج العجمي.

وأفرجت السلطات الكويتية آنذاك عن الدكتور شافي العجمي عقب وقت وجيز من احتجازه.