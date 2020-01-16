 الكويت تخلي سبيل شافي العجمي وشقيقه – إرم نيوز‬‎

الكويت تخلي سبيل شافي العجمي وشقيقه

الكويت تخلي سبيل شافي العجمي وشقيقه

المصدر: فريق التحرير

قررت النيابة العامة في الكويت إخلاء سبيل الدكتور شافي العجمي وشقيقه بكفالة 5 آلاف دينار (16.500 دولار)، إذ سبق أن وجهت لهما تهمة تمويل ”الإرهاب“ عبر جمع تبرعات بصورة غير مشروعة ودعم ”جبهة النصرة“ في سوريا.

وأنكر المتهمان خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليهما بتمويل الجماعات ”الإرهابية“ بأكثر من نصف مليون دينار.

وكان الدكتور العجمي اتهم من قبل واشنطن عام 2014 بتمويل ”الإرهاب“ من خلال جمع الأموال لصالح جماعات مسلحة تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، واعتقل بالكويت في العام نفسه، وفرضت عليه عقوبات إلى جانب اثنين آخرين أحدهما الكويتي حجاج العجمي.

وأفرجت السلطات الكويتية آنذاك عن الدكتور شافي العجمي عقب وقت وجيز من احتجازه.

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