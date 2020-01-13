من هو الشاعر تركي الميزاني المتهم بقتل الشاعر الشلاحي؟

تصدر الشاعر السعودي تركي الميزاني، اليوم الاثنين، اهتمامات ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأكيدات من قبلهم عن تعرضه للسجن وذلك منذ أغسطس/آب من العام الماضي وإطلاق سراحه.

ووسط غياب أي إيضاح من قبل الجهات الرسمية بشأن سجن الميزاني، إلا أنه اختفى بالفعل عن النشر عبر حسابه (غير رسمي) في موقع التواصل ”تويتر“ منذ مطلع أغسطس/آب.

قريب ان شاء الله يطلع فقيده ابو نايف❤️ #تركي_الميزاني pic.twitter.com/4aPqTEhBxC — محمد العتيبي (@vaXU1sgUCmUTl8U) January 13, 2020

وتضاربت المعلومات بشأن مصير الميزاني حيث قال فريق عبر هاشتاغ #تركي_الميزاني في موقع ”تويتر“ إنه تم إطلاق سراحه.

طلع — عبدالرحمن (@baooolooo18) January 13, 2020

#تركي_الميزاني

الحمدلله ع سلامته وش سالفته — نور (@NOOORYOSAF) January 13, 2020

ولم يعرف إلى الآن سبب سجن تركي الميزاني، إلا أن أنباء ظلت غير مؤكدة كشفت أنه متورط بقتل الشاعر شليويح الشلاحي.

وتوفى الشاعر الشلاحي مطلع مايو/أيار من العام الماضي في دولة الكويت، وهو أحد أبرز شعراء المحاورة.

وفي التفاصيل المتداولة – والتي لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – فإن الشاعر تركي تحدث إلى الشاعر الشلاحي وقال له إن الأمير فيصل بن عبدالرحمن يريده، وبعد أن أعلم الشلاحي زوجته بذهابه توجه إلى هناك، حيث قام الميزاني بخنق الشلاحي ومن ثم تم تزوير التقرير الطبي لوفاته، لكن تم القبض على الطبيب والأمير والميزاني لاحقا.

حسب معلوماتي .. عملية القتل تمت في ليلة كان مجتمع فيها الميزاني والشلاحي في منزل لصاحب سمو ملكي.. وبعد عملية القتل أُودع السجن صاحب السمو والشاعر الميزاني وكل الموجودين في الجلسة.

رحم الله الشلاحي وغفرله — تـ,گـي.. (@t_e121) January 13, 2020

يذكر أن الشاعر تركي عطاالله بن شامان الميزاني المطيري، والذي يتابعه عبر ”تويتر“ أكثر من 160 ألف متابع، نشأ في الجياسر والتي تقع شرق مهد الذهب وهي إحدى محافظات المدينة المنورة.

وترعرع تركي الميزاني وسط عائلة مؤلفة من 8 إخوة ووالده الذي كان متزوجا من امرأتين. وبدأ الشاعر تركي يقرض الشعر وعمره 13 عاما بتشجيع من أبيه.

وأقام لاحقا في حي أشبيلية في العاصمة الرياض، كما أنه يمتلك منزلا آخر في محافظة جدة.

واشتهر باسم (تركي 2000)، إذ قال إن سبب اشتهاره بهذا اللقب يعود إلى بداياته في المنطقة الغربية عام 2000.