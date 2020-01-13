 من هو الشاعر تركي الميزاني المتهم بقتل الشاعر الشلاحي؟ – إرم نيوز‬‎

من هو الشاعر تركي الميزاني المتهم بقتل الشاعر الشلاحي؟

من هو الشاعر تركي الميزاني المتهم بقتل الشاعر الشلاحي؟

المصدر: إرم نيوز

تصدر الشاعر السعودي تركي الميزاني، اليوم الاثنين، اهتمامات ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأكيدات من قبلهم عن تعرضه للسجن وذلك منذ أغسطس/آب من العام الماضي وإطلاق سراحه.

ووسط غياب أي إيضاح من قبل الجهات الرسمية بشأن سجن الميزاني، إلا أنه اختفى بالفعل عن النشر عبر حسابه (غير رسمي) في موقع التواصل ”تويتر“ منذ مطلع أغسطس/آب.

وتضاربت المعلومات بشأن مصير الميزاني حيث قال فريق عبر هاشتاغ #تركي_الميزاني في موقع ”تويتر“ إنه تم إطلاق سراحه.

ولم يعرف إلى الآن سبب سجن تركي الميزاني، إلا أن أنباء ظلت غير مؤكدة كشفت أنه متورط بقتل الشاعر شليويح الشلاحي.

وتوفى الشاعر الشلاحي مطلع مايو/أيار من العام الماضي في دولة الكويت، وهو أحد أبرز شعراء المحاورة.

وفي التفاصيل المتداولة – والتي لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – فإن الشاعر تركي تحدث إلى الشاعر الشلاحي وقال له إن الأمير فيصل بن عبدالرحمن يريده، وبعد أن أعلم الشلاحي زوجته بذهابه توجه إلى هناك، حيث قام الميزاني بخنق الشلاحي ومن ثم تم تزوير التقرير الطبي لوفاته، لكن تم القبض على الطبيب والأمير والميزاني لاحقا.

يذكر أن الشاعر تركي عطاالله بن شامان الميزاني المطيري، والذي يتابعه عبر ”تويتر“ أكثر من 160 ألف متابع، نشأ في الجياسر والتي تقع شرق مهد الذهب وهي إحدى محافظات المدينة المنورة.

وترعرع تركي الميزاني وسط عائلة مؤلفة من 8 إخوة ووالده الذي كان متزوجا من امرأتين. وبدأ الشاعر تركي يقرض الشعر وعمره 13 عاما بتشجيع من أبيه.

وأقام لاحقا في حي أشبيلية في العاصمة الرياض، كما أنه يمتلك منزلا آخر في محافظة جدة.

واشتهر باسم (تركي 2000)، إذ قال إن سبب اشتهاره بهذا اللقب يعود إلى بداياته في المنطقة الغربية عام 2000.

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