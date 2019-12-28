الكويت.. ضبط مواطن نشر صورًا ومقاطع خادشة للحياء‎‎ على مواقع التواصل

ضبطت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، أحد الأشخاص بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في بيان إنه ”جرى ضبط الشخص المخالف على الفور، وتحريك دعوى قضائية ضده من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي حول قيام أحد الأشخاص بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/YBxJVMN2rX
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 28, 2019
ولم يوضح البيان أي معلومات حول الشخص المخالف، لكنها قالت إن الجهات المختصة تواصل متابعة ورصد ما يتم نشره عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الآداب العامة.