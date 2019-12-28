الكويت.. ضبط مواطن نشر صورًا ومقاطع خادشة للحياء‎‎ على مواقع التواصل

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ضبطت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، أحد الأشخاص بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الوزارة في بيان إنه ”جرى ضبط الشخص المخالف على الفور، وتحريك دعوى قضائية ضده من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“. ذكرت الإدارة…