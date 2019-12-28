 الكويت.. ضبط مواطن نشر صورًا ومقاطع خادشة للحياء‎‎ على مواقع التواصل – إرم نيوز‬‎

الكويت.. ضبط مواطن نشر صورًا ومقاطع خادشة للحياء‎‎ على مواقع التواصل

الكويت.. ضبط مواطن نشر صورًا ومقاطع خادشة للحياء‎‎ على مواقع التواصل

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

ضبطت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، أحد الأشخاص بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان إنه ”جرى ضبط الشخص المخالف على الفور، وتحريك دعوى قضائية ضده من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.

ولم يوضح البيان أي معلومات حول الشخص المخالف، لكنها قالت إن الجهات المختصة تواصل متابعة ورصد ما يتم نشره عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الآداب العامة.

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