مزارعون سعوديون يتحدون رمال الصحراء وجفافها في معرض فريد للحمضيات (فيديو وصور)

شهد معرض فريد للحمضيات، تنظمه كل عام محافظة الحريق في منطقة الرياض في السعودية، إقبالًا كبيرًا من السعوديين الذين يُتاح لهم التذوق مجانًا إلى جانب التسوق والاطلاع على أنواع مختلفة من الحمضيات تشكل زراعتها في هذه المنطقة الصحراوية تحديًا للطبيعة، نجح فيه مئات المزارعين من أبناء المملكة.

وانطلق المعرض، وهو الحدث الرئيس من مهرجان محافظة الحريق السنوي للحمضيات، يوم الخميس الماضي، على أن تختتم فعالياته مساء يوم غدٍ الخميس، بعد إقبال كثيف من الزوار على مقر المهرجان الذي تستضيفه واحدة من مئات المزارع في المحافظة.

حضور كبير وتنوع جميل في مهرجان الحريق للحمضيات pic.twitter.com/yvDDmftRkJ — د.سعود صالح المصيبيح (@269saud4) January 8, 2020

وعرض المزارعون المشاركون في المهرجان، العديد من أصناف الحمضيات أمام الحضور، ومن بينها أنواع البرتقال من: يوسفي، وأبو سرة، وأبو دمة، وغيرها، وفاكهة الكمكوات أو البرتقال الياباني، والليمون البلدي أو المنسوب لعدة دول، والموز، والترنج، والتين، والقشدة، والمانغو، والفراولة، والرمان، وأصناف أخرى من الفاكهة.

وحيث يعتقد الكثيرون أن شجرة النخيل هي الشجرة الوحيدة التي تنمو في رمال الصحراء، فإن المزارعين السعوديين استفادوا من صلابة وقوة تلك الشجرة في استخدامها كمصدات للرياح تطوق مزارعهم التي تضم أنواعًا شتى من الحمضيات.

ووثق كثير من الزوار، وجودهم في المعرض، بمقاطع فيديو وصور بين الفاكهة بألوانها الزاهية في مشهد غير معروف لدى كثيرين يعتقدون أن الزراعات الناجحة في السعودية لا تشمل منطقة الوسط الصحراوية.

مشاركة مزرعة الزرية

في مهرجان الحريق للحمضيات. ماقصرت يابوعبدالمجيد بيض الله وجهك@alzerya pic.twitter.com/5vAs7ptC1f — سعد المحارب (@5ymah) January 8, 2020

وبيع بعض أنواع الفاكهة الفريدة والمميزة بحجمها، بمبالغ مالية كبيرة، فيما شكل اجتماع المزارعين في المهرجان فرصة لتبادل الخبرات، أو حتى الترويح عن النفس ببعض التصرفات الطريفة.

في ديوان آل بجير العامر في مهرجان الحريق للحمضيات pic.twitter.com/tTJp3gBUQt — د.سعود صالح المصيبيح (@269saud4) January 8, 2020

في ديوان آل بجير العامر في مهرجان الحريق للحمضيات pic.twitter.com/tTJp3gBUQt — د.سعود صالح المصيبيح (@269saud4) January 8, 2020

ويقام المعرض في مزرعة تحمل اسم ”خضراء“، والتي تبلغ مساحتها 65 ألف متر مربع، وفيها أكثر من 2700 شجرة، وقد اكتسبت اسمها من غزارة مياهها الجوفية، وسهولة الوصول إليها في الطبقات القريبة من سطح الأرض، إذ تتوافر المياه الجوفية في محافظة الحريق، ما أسهم بنجاح المزارعين هناك بخططهم الطموحة بزراعة الحمضيات.

وثمة عدة روايات لنجاح زراعة الحمضيات في المنطقة، فبينما ينسبها البعض لوافدين فلسطينيين قدموا للمحافظة في أعقاب النكبة الفلسطينية في منتصف القرن الماضي، يرى آخرون أنها جزء من خطط حكومية لتوطين الزراعة في المملكة، ويقول فريق ثالث إنها مزيج من خبرة أولئك الفلسطينيين وخطط الحكومة.

قبل ٧٠ عامًا أدخل مهندس فلسطيني أشجار الحمضيات في محافظة الحريق لدى مزرعة رشيد الخثلان والآن أصبحت الحريق منتجًا رئيسًا للحمضيات في المملكة وبمستقبل واعد للاكتفاء .

غدًا مع مهرجان الحمضيات في الحريق pic.twitter.com/KrX74FBv8e — د مزارع (@dr_farmer9) January 1, 2020

الإخوة من فلسطين جاءوا إلينا بعد الاحتلال ونحن أطفال، وكانوا مزارعين من الطراز الأول في وقت كانت فيه زراعتنا الرئيسة النخيل.

وكانت الدولة قد بدأت بالتشجيع على الزراعة، وتوفير الماكينات والمضخات، وكان الناس قبل ذلك على السواني وتمت زراعة الحمضيات قبل أكثر من 60 عامًا بمنطقتنا، ولا توجد عمالة آنذاك سوى الفلسطينيين. — الزراعة العضوية (@mutasm2030) January 5, 2020

ويقول فريق آخر إن الحمضيات موجودة في شبه الجزيرة العربية منذ القدم، ويستشهدون بحديث نبوي شريف، يشبّه فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قارئ القرآن بأنه مثل فاكهة الأترجة، ”طعمها طيب وريحها طيب“.

الحمضيات موجودة في الجزيرة العربية منذ القدم، والدليل ذكرها في الحديث النبوي:(مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة…..)

وهذا دليل على أنها موجودة في جزيرة العرب قبل الإسلام،

لذا أستغرب ممن يعتقد أن زراعة أشجار الحمضيات حديثة لدينا. — ????مزرعة عذوق للتمور ???? (@farm_of_dates) January 5, 2020

الحمضيات موجودة في الجزيرة العربية منذ القدم، والدليل ذكرها في الحديث النبوي:(مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة…..)

وهذا دليل على أنها موجودة في جزيرة العرب قبل الإسلام،

لذا أستغرب ممن يعتقد أن زراعة أشجار الحمضيات حديثة لدينا — ????مزرعة عذوق للتمور ???? (@farm_of_dates) January 5, 2020

جناح مزرعة الزرية وتنوع جميل للحمضيات والتين pic.twitter.com/2LUSxSO4pT — د مزارع (@dr_farmer9) January 4, 2020

ويفوق إنتاج محافظة الحريق من الحمضيات حاجتها، ويتم بيع فائض الإنتاج لمحافظات ومناطق أخرى في البلاد، حيث تبلغ المساحات الزراعية في المحافظة نحو 110 آلاف دونم موزعة على 980 مزرعة في الحريق والمراكز التابعة لها، وتنتج هذه المزارع أكثر من 20 نوعًا من مختلف أنواع الحمضيات والفاكهة.

في مزرعة خضراء @khadhra_alhreeq بالحريق والتي تفتح للزوار للتنزه والقطف والضيافة مجانًا جزى الله القائمين عليها خيرًا pic.twitter.com/CUQTjEtHVK — د مزارع (@dr_farmer9) January 4, 2020

مزرعة خضراء@khadhra_alhreeq بالحريق وجولة مع الأستاذ سعد الخثلان ذي الخلق العالي ⚘ وأنواع الموز في المزرعة ضمن #مهرجان_الحمضيات_بالحريق4 pic.twitter.com/c311T6xpps — د مزارع (@dr_farmer9) January 5, 2020

وافتتحت وزارة الزراعة السعودية، جناحًا لها في المهرجان، حيث تزيد المملكة من دعمها للزراعات الناجحة في مختلف مناطق البلاد الممتدة على مساحة شاسعة تضم بيئات متنوعة وصالحة لمختلف أنواع الزراعات.

جناح وزارة الزراعة #مهرجان_الحمضيات_بالحريق4

الحريق الآن تستحق إنشاء مركز بحثي للحمضيات ولو بشكل مصغر pic.twitter.com/mzzftU0OdK — د مزارع (@dr_farmer9) January 6, 2020

أنواع الموز في مزرعة خضراء pic.twitter.com/betYVcKFsz — د مزارع (@dr_farmer9) January 5, 2020

وبنهاية المهرجان، يبيع المزارعون غالبية إنتاج مزارعهم، إلى جانب إتاحة الفرصة للأسر التي تعمل في إنتاج وتصنيع أغذية محلية، لبيع منتجاتها في ممرات المزرعة، وبينها التمور والعسل بأنواعها المختلفة.