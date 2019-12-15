تغريدة لشاب توفي بحادث سير تثير تعاطفًا واسعًا في الكويت

تفاعل عدد من النشطاء في الكويت مع تدوينة مؤثرة لأحد الشباب الكويتيين، الذي توفي يوم السبت بحادث مروري مروع برفقة أحد أصدقائه، إثر انقلاب دراجتهم النارية على أحد الطرق السريعة.

وتوفي الشابان فواز الديحاني وعبدالمحسن عادل العنزي، إثر حادث السير الذي وقع على طريق الدائري السادس مقابل منطقة جليب الشيوخ، نتيجة انقلاب الدراجة النارية التي يستقلانها.

وأعاد النشطاء تداول تدوينة سابقة منذ نحو شهر للشاب فواز الديحاني أشار فيها إلى تزايد حالات الوفاة بحوادث المرور، حيث قال فيها: ”حادث ورا حادث، جنازة ورا جنازة، ربي ان كنت أنا القادم فاغفر لي واجعلني من الناطقين بالشهاده، اللهم حسن الخاتمه“.

حادث ورا حادث، جنازة ورا جنازة، ربي ان كنت أنا القادم ف أغفرلي وأجعلني من الناطقين بالشهاده، اللهم حسن الخاتمه.❤️ — فواز الديحاني (@fmd_36x) November 9, 2019

ونعى النشطاء الشابين المتوفيين، مستذكرين تدوينة الديحاني وسط حالة من التعاطف بسبب ما تضمنته من دعاء لحسن الخاتمة بعد تكرار حوادث المرور في البلاد بشكل دائم، فضلًا عن تداول بعض الصور ومقاطع الفيديو للشابين.

وكتب الناشط والعضو في جمعية حقوق الإنسان أحمد الميموني: ”إنا لله وان اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله فواز محمد الديحاني، وعبدالمحسن عادل العنزي، إثر حادث مروري نطلبكم الدعاء لهم.. اللهم اغفرلهم وارحمهم ونقّهم من الذنوب والخطايا كما يُنقىٰ الثوب الأبيض من الدنس“.

ان لله وان اليه راجعين

انتقل إلى رحمة الله #فواز_محمد_الديحاني

و #عبدالمحسن_عادل_العنزي اثر حادث مروري نطلبكم الدعاء لهم..اللهم اغفرلهم و ارحمهم ونقّهم من الذنوب والخطايا كما يُنقىٰ الثوب الأبيض من الدنس pic.twitter.com/Up5rFap3Hh — Ahmad Almutairi | احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) December 15, 2019

وأعاد الدكتور أحمد الشطي نشر صورة للتدوينة مرفقةً بصورة للشابين المتوفيين، ليتخذها سببًا للمطالبة بإيجاد حل لقضية الحوادث المرورية، قائلًا: ”وما زالت مذبحة على الطريق مستمره. أكثر من 400 ضحيه سنويًا بسبب حوادث الطرق في الكويت أما آن لهذا القتل ان يتوقف ؟؟“.