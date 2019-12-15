التحقيق بوفاة فتاة عليها آثار تعذيب في الكويت

بدأ رجال المباحث الجنائية في الكويت، التحقيق بحادثة وفاة فتاة عثر على جسدها آثار تعذيب وضرب مبرح في منطقة السالمية.

ونقلت صحيفة ”الرأي“ الكويتية، عن مصدر أمني قوله، إن ”بلاغًا ورد إليهم من مستوصف السالمية يفيد بوجود فتاة متوفاة وعليها آثار للضرب المبرح، وأن من أحضرها إلى المستوصف هو عسكري في وزارة الدفاع“.

وذكر المصدر أن ”العسكري أفاد بأن آثار الضرب كانت موجودة أساسًا على الفتاة عندما حضرت إليه، ليتم حجز العسكري للتحقيق في الحادثة“.

ورغم ندرة المعلومات المتوفرة حول هوية الفتاة أو تفاصيل أخرى عن وفاتها، فإن قضايا المرأة تعتبر من أبرز القضايا التي يتم إثارتها بشكل دائم من قبل حقوقيات وأكاديميات، ومن أبرزها قضية الموت والقتل التي تتعرض لها بعض النساء في جرائم يصفها المجتمع الكويتي المحافظ بـ“جرائم الشرف“.

وذكرت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية تلقت 65 بلاغًا منذ مطلع 2019 حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تتعلق باعتداءات متنوعة على نساء في قضايا تتعلّق بالسلوك والأخلاق، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ”القبس“ المحلية قبل أسابيع.