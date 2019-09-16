”الصحة“ الكويتية توقف أطباء على خلفية وفاة ”توأمين“ بمستشفى‎‎

أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت عن توقيفها الأطباء المشتبه بوجود تقصير من جانبهم عن العمل، وإحالتهم للنيابة العامة ومخاطبة ”الداخلية“ لمنعهم من السفر.

جاء ذلك على خليفة تحقيقات في قضية إصدار شهادة وفاة لطفلتين بعد حالة إجهاض في أحد المستشفيات قبل التأكد من مفارقتهما الحياة وفق الأصول الطبية.

ووفقا لصحيفة ”القبس“ المحلية، فإن 8 أطباء على الأقل كانوا قد خضعوا للتحقيق على خلفية إبلاغ مواطن عن وفاة طفلتيه ”التوأمين“ بقسم الخدج، قبل أن يتم التأكد بالفعل من مفارقتهما الحياة.

وكانت التوأمان (23 أسبوعا) قد توفيتا لاحقا، وجرى تسليم تصريح بدفنهما لوالديهما، قبل أن تفارقا الحياة بالفعل.