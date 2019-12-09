تركي آل الشيخ يردّ على شائعة وفاته بطريقته الخاصة (فيديو)

ردّ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على شائعة وفاته، عبر فيديو يتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعمدت بعض وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل خلال الأيام الماضية على ترويج شائعة وفاة المستشار آل الشيخ، رغم ظهوره يوم أمس بجانب الفريق الطبي المعالج له، إلا أن الشائعة ظلت منتشرة.

وقال آل الشيخ في الفيديو ساخرًا من الشائعة ومن يروجها: ”سمعت خبر وفاتي، أحسن الله عزاكم فيني، أتقبل العزاء بعد موسم الرياض“.

وكانت عدد من الصحف السعودية ذكرت أن المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي سيجري فحوصات طبية لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس يقع في منطقة قريبة من الغدة.

ونقلت صحيفة ”سبق“ السعودية عن مصادر مقربة من آل الشيخ قولها إن حالته الصحية مطمئنة، وسيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي.

وكان آل الشيخ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، يوم الأربعاء الماضي، في ما يشبه الرسالة الوداعية قبل سفره، الذي يُعتقد أنه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال فيها: ”إذا فيه شيء أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه إني كل همي رضاكم وسعادتكم وإن كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في إثبات موهبته، سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا إن هدفي سعادتكم“.