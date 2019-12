تركي آل الشيخ يردّ على شائعة وفاته بطريقته الخاصة (فيديو)

View this post on Instagram

تركي آل الشيخ يسخر من شائعة وفاته: نتقبل التعازي بعد موسم الرياض . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #مكة #جدة #الرياض #تركي_آل_الشيخ #حوادث #مرض #موسم_الرياض #سمرات_موسم_الرياض #صور #ترند #حفلات_موسم_الرياض #جديد #تفاعل #ksa #saudiarabia #sport #video #trend #news