أحلام تطالب تركي آل الشيخ باستضافة كارول سماحة في موسم الرياض.. وأنغام أول الداعمين

ناشدت الفنانة الإماراتية أحلام رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي ال الشيخ، ضم الفنانة كارول سماحة إلى نجوم حفلات موسم الرياض.

ونشرت أحلام تغريدة عبر صفحتها بـ“تويتر“ موجهة الكلام لآل الشيخ قائلة: ”طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة ‎كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا“.

@Turki_alalshikh طلبتك قول تم معاليك ????????نبي الرائعه الراقيه الاستاذه #كارول_سماحه وانا اول الحاضرين حفلها فنانه مختلفه اتمنى ان تكون بينا ???????????????????????????????????????????? — A7lam #فريق_احلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) December 7, 2019

ولاقت تغريدة أحلام تفاعلًا إيجابيًّا من جمهورها وجمهور كارول، كما كانت الفنانة أنغام أولى المعجبات بتغريدة أحلام والتي بدورها شكرت أنغام أيضًا: ”أنغام شكرًا على دعم ‎كارول سماحة وأول لايك من أختي الغالية، ومبارك نجاح ساحق في رياض العز“.

يذكر أن البعض لاحظ عدم وجود اسم كارول ضمن أي مهرجان أقيم على أرض المملكة رغم أنها تتمتع بجماهيرية كبيرة في السعودية.

جدير بالذكر أن طلب أحلام لتركي آل الشيخ بشأن كارول سماحة لم يكن الأول فقد توسطت في وقت سابق بحضور الفنانة هند البحرينية للمشاركة في موسم الرياض، وبدوره ردّ تركي آل شيخ على طلب أحلام قائلًا: ”OK“.

@Angham #????????????????شكراً على الدعم #كارول_سماحه واول لايك من اختي الغاليه ومبروووووك نجاح ساحق في رياض العز ???????????????????????????????????????????????? انغام الحب المخلصه ???? — A7lam #فريق_احلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) December 7, 2019

كما توسطت لدى رئيس هيئة الترفيه، من أجل مشاركة الموسيقار السعودي ناصر الصالح، الملقب بين الجمهور بـ “قبطان الطرب الخليجي”.

على الجانب الآخر، كشفت الفنانة كارول سماحة في آخر ظهور لها عن تعرضها للتحرش وهي طفلة، خلال مشاركتها في دعم مؤتمر نساء على خطوط المواجهة.

وقالت كارول، خلال حديثها بالمؤتمر الذي عرضه برنامج ”ET“ بالعربي: ”أنا كتير تعرضت للتحرش، وعندي هاجس في حياتي، تعرضت كثير بعمر الـ5 و7 و9 سنين، أنا تعرضت للتحرش أكثر من 5 مرات وأنا طفلة، وكتير مواقف خلصت حالي منها“.