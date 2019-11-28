”مشادة كلامية“ بين كارول سماحة والمتحدث باسم نتنياهو (صور)

دخلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، في مشادة كلامية، مع أوفير جندلمان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعدما اتهمها الأخير بالعنصرية بسبب دعمها لمواطنتها ماجدة الرومي، في حديثها عن كتاب ”بروتوكولات حكماء صهيون“.

ووصف أوفير جندلمان تصريحات ماجدة الرومي بـ“عنصرية“ و“فاشية بامتياز“، وأن كارول سماحة دعمتها و“هو ما لا يجب أن يصدر من فنانتين كبيرتين“.

وزعم أنّ ”البروتوكولات زورت بروسيا في القرن الـ19 بغية التحريض على ‏الشعب اليهودي، وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي، من يدعمها يدعم ‏النازيين، يا عيب الشوم“.‏

الفنانة كارول سماحة ردت بهجوم مماثل، وقالت: ”الناطق الرسمي للمدعو نتنياهو يعطينا دروسًا بالإنسانية ‏والأخلاق، ماذا عن عنصريتكم والتفرقة بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من إثيوبيا؟، أو ‏جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، واحتلال أراضي الغير وضمها كما في الجولان والقدس ضد ‏كل الأعراف والقوانين الدولية“.‏

”جندلمان“ هو الآخر لم يصمت وقال: ”لا تتهربي من مسؤوليتك عن دعمك لتصريحات ماجدة الرومي التي عبرت عن إيمانها ‏ببروتوكولات حكماء صهيون المزورة التي كانت الأساس لمجازر عديدة وللنازية التي ذبحت 6 ملايين ‏يهودي، لا أخلاق وإنسانية عند من يدعم هذه الخرافات العنصرية“.‏

فردت كارول بأن ”قتل 6 ملايين يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال ‏فلسطين“.‏

لم ينته الجدال عند هذا الحد، فكتب جندلمان تغريدة أخرى: ”أعربت المغنية اللبنانية الشهيرة كارول سماحة عن دعمها ‏للبروتوكولات سيئة السمعة، مشيًا على نهج المغنية اللبنانية الشهيرة ماجدة الرومي، هذا أمر معادٍ للسامية“.

فغردت كارول باللغة الإنجليزية: ”تزوير الحقائق التاريخية واستثارة مشاعر الشفقة ‏والتعاطف قد أثبت التاريخ أنها تخصصكم، قتل ملايين من اليهود لا يعطيكم الحق في احتلال وسفك دماء أطفال ‏الفلسطينيين، تصرفاتكم هي الأبعد عن كرامة الإنسان وهذه هي معاداة السامية“.‏

وأُثيرت هذه المشادة الكلامية بعد دعم كارول سماحة مقطع فيديو عبر حسابها على ”تويتر“، وكانت تتحدث فيه الفنانة ماجدة ‏الرومي، خلال إحدى الندوات التي أقيمت في جامعة بيروت العربية، وتناولت في حديثها كتاب ”بروتوكولات حكماء صهيون“.‏