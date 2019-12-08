فيديو عن اختلاط الجنسين في العمل يثير جدلًا بالسعودية

أثار أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأحد، جدلًا واسعًا بين مواطنيه؛ بعدما انتقد بحدة الاختلاط بين الجنسين في بيئة العمل في المملكة، التي سنت في غضون العامين الماضيين الكثير من التشريعات، التي تسمح للنساء بالعمل والدراسة والسفر من دون قيود.

ونشر منصور الرقيبة، وهو أحد أبرز مشاهير موقع ”سناب شات“ في السعودية، مقطع فيديو يتحدث فيه عن رأيه في بيئة العمل المختلطة، وقال إنها ”غير محفزة على الإنتاج وتثير غرائز الموظفين الذكور تجاه زميلاتهم في العمل“.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها السعوديون، فيما اندلع سجال كبير على موقع ”تويتر“ الذي يستقطب ملايين السعوديين، وسط انقسام بين مؤيد لرأي الرقيبة ومعارض له.

وتحت الوسم ”#منصور_الرقيبه“ والوسم ”#يامنصور_تعالج“، دون مغردون سعوديون بينهم نخب معروفة تضم كتابًا وإعلاميين ومشاهير وأكاديميين من مختلف التخصصات، آلاف الردود التي كشفت عن الانقسام الكبير بين السعوديين في نظرتهم لعمل المرأة بجانب الرجل.

ويقول مغردون سعوديون، إن رأي الرقيبة ”يسيئ للرجال بشكل عام، ويظهرهم شهوانيين لا يسيطرون على غرائزهم“، فيما اعتبر البعض أنه ”دعوة لفرض قيود على عمل المرأة بدلًا من الدعوة للالتزام بقواعد العمل وقيم المجتمع في العفة والاحترام“.

وقال الكاتب السعودي، إبراهيم المنيف، في رد على مواطنه الرقيبة: ”لن أقول #يامنصور_تعالج، بل أقول (يا منصور جاوب على مجرد تساؤلات).. ماذا تقول للذي يعتبر كلامك تحريضًا على ضرورة اشتهاء زميلات العمل لإثبات الرجولة؟ أليس هذا اتهام بالمرض لكل من يحترم زميلته؟ ماذا عن الحجاج والمعتمرين، هل كل حاج ومعتمر لا يشتهي الحاجة والمعتمرة، يعتبر مريضًا؟“.

لن أقول #يامنصور_تعالج، بل أقول (يا منصور جاوب على مجرد تساؤلات)..

*ماذا تقول للذي يعتبر كلامك تحريض على ضرورة اشتهاء زميلات العمل لإثبات الرجولة؟

*اليس هذا اتهام بالمرض لكل من يحترم زميلته؟

*ماذا عن الحجاج والمعتمرين، هل كل حاج ومعتمر لا يشتهي الحاجة والمعتمرة، يعتبر مريض؟ pic.twitter.com/0pXIeuyPNz — إبراهيم المنيف (@altamimi14) December 8, 2019

فيما كتب المدون والأكاديمي السعودي، عيسى الرشيدي، في رده على الرقيبة بطريقة ساخرة: ”نظرية فيثارقيب (الدوام المختلط 6 سبب رئيسي للتحرش)“.

#يامنصور_تعالج

نظرية فيثارقيب (الدوام المختلط ٦ سبب رئيسي للتحرش) — د عيسى الرشيدي (@essa_qq) December 8, 2019

وقال الكاتب وحيد الغامدي في تعليق على الجدل الدائر: ”#يامنصور_تعالج، كل الرجال (عيونهم طويلة)، وهذا مفهوم ولا ينكر، ولكن ليس رجلًا أبدًا من تمتد عينه إلى: – محارم جاره – محارم قريبه – محارم صديقه – زميلته في العمل – أو أي امرأة مريضة أو مصابة في حادث. لن تكون رجلًا ولا شهمًا إن لم تكن كل هؤلاء النساء محارمك أنت أيضًا“.

#يامنصور_تعالج كل الرجال (عيونهم طويلة) ، وهذا مفهوم ولا ينكر ، ولكن ليس رجلاً أبداً من تمتد عينه إلى :

– محارم جاره

– محارم قريبه

– محارم صديقه

– زميلته في العمل

– أو أي امرأة مريضة أو مصابة في حادث . لن تكون رجلاً ولا شهماً إن لم يكن كل هؤلاء النساء محارمك أنت أيضاً . — وحيد الغامدي (@wa7eed2011) December 8, 2019

في حين ردّ مدون معروف يدعى عيسى، قائلًا: ”شاهدت المقطع الكامل ولا فرق! الذكورة غريزة حيوانية منفلتة بلا قيد، لذلك ترى أحيانًا ذكر الحيوان يمارس مع أمه! أما الرجولة فهي قيم، أخلاق، وقيود تحد أولًا من الذكورية الحيوانية.. الوقوف ضد عمل المرأة أو اختلاط العمل – وهو مكان عام- بحجة الاشتهاء، هو أمر مخجل يا رجل“.

#يامنصور_تعالج

شاهدت المقطع الكامل ولا فرق!

الذكورة غريزة حيوانية منفلتة بلا قيد، لذلك ترى أحيانًا ذكر الحيوان يمارس مع أمه!

أما الرجولة فهي قيم، أخلاق، وقيود تحد أولًا من الذكورية الحيوانية.

الوقوف ضد عمل المرأة أو اختلاط العمل -وهو مكان عام- بحجة الاشتهاء، هو أمر مخجل يا رجل. — عيسى | ESSA (@essaswadi) December 8, 2019

ولم تكتفِ نوره الطريفي بانتقاد مواطنها الرقيبة، بل دعت لمحاسبته رسميًا قائلةً: ”تخيلي تروحين لدوامك بكامل احترامك ويجي شخص زي هذا يسمونه مؤثر ويتكلم عليك بهالطريقة الي ترجعك إلى أنك مجرد (وعاء وإشباع للرجل) ومكانك بيتك أو تضييق نطاق حريتك، أتمنى وزارة العمل اللي تشتغل سنوات على دعم المرأة أن تستدعيه وتحاسبه على هالكلام“.

تخيلي تروحين لدوامك بكامل احترامك

ويجي شخص زي هذا يسمونه مؤثر ويتكلم عليك بهالطريقه

الي ترجعك الى انك مجرد (وعاء واشباع للرجل)

ومكانك بيتك اوتضييق نطاق حريتك اتمنى وزارة العمل اللي تشتغل سنوات على دعم المراة

ان تستدعيه وتحاسبه على هالكلام #منصور_الرقيبه

pic.twitter.com/5OLZPHYE5I — نوره الطريفي ♀∇٣١ (@Norafaisl) December 8, 2019

وفي المقابل، أبدى عدد من السعوديين، تأييدهم لرأي الرقيبة، وقالوا إنه يمثل قناعات شخصية لديهم، لا بل ذهب البعض منهم لأبعد من ذلك، حين قالوا إن ذلك الرأي ”يستند لنصوص شرعية تعارض الاختلاط بين الجنسين“.

وقال أحد المدونين في دفاع عن الرقيبة وتأييد لدعوته: ”#منصور_الرقيبه لله درك كلام جميل ولا أروع ومن يهاجمك مع كامل احترامي ليجد لنا مبررًا لسخطه واستنفاره بأن نجعل بيئة العمل لبناتنا كما ذكرت بيئة رائعة ونحفظهم من كل شيء أيضًا يعكر عملهم ويقدمون أنفسهم بأريحية. الردود عجيبة غريبة لمن يدعون حرية الرأي هذا رأيه ويمثل كثر.. المحافظة هي الأصل“.

#منصور_الرقيبه لله درك كلام جميل ولا اروع ومن يهاجمك مع كامل احترامي ليجد لنا مبرر لسخطه واستنفاره بان نجعل بيئة العمل لبناتنا كما ذكرت بيئة رائعه ونحفظهم من كل شي يضا يعكر عملهم ويقدمون أنفسهم باريحيه. الردود عجيبه غريبه لمن يدعون حرية الرأي هذا رأيه ويمثل كثر

المحافظة هي الأصل pic.twitter.com/vtFKZWCRDu — عبدالعزيز (@ana1aziz) December 8, 2019

وكتب آخر يدعى محمد المثالي، قائلًا: ”اقتصاص جزء من حديث منصور ونشره للبحث عن إثارة جدل وتشويه سمعته شيء مؤسف جدًا، حديث منصور واقعي جدًا وكلنا نطالب فيه بتوفير بيئة عامل خاصة لأخواتنا وبناتنا.. هذا جزء من حديث منصور اليوم في السناب والأغلب يتفق معه لو سمع كلامه كاملًا“.

إقتصاص جزء من حديث منصور ونشره للبحث عن إثارة جدل وتشويه سمعته شيء مؤسف جداً ، حديث منصور واقعي جداً وكلنا نطالب فيه بتوفير بيئة عامل خاصه لإخواتنا وبناتنا هذا جزء من حديث منصور اليوم في السناب والاغلب يتفق معه لو سمع كلامه كامل.

#منصور_الرقيبه pic.twitter.com/DyG63yrLjW — محمد المثالي (@Mo7Hrb) December 8, 2019

ونشر مدون يدعى يزيد الماضي، مقطع الفيديو وقال فيه: ”#منصور_الرقيبه أنت رجل غيور والغيرة من أعظم ثمار الإيمان السليم، وإن الله يغار سبحانه وما قلت الصح الله يبارك فيك وأمثالك“.

#منصور_الرقيبه انت رجل غيور والغيرة من أعظم ثمار الإيمان السليم، وان الله يغار سبحانه وما قلت الصح الله يبارك فيك وامثالك. pic.twitter.com/QwxjOeNoee — يزيد الماضي ???????? (@yaz_aa) December 8, 2019

ودخلت قناة ”الإخبارية“ التلفزيونية الحكومية، على خط الجدل الدائر، واستضافت استشاري الطب النفسي، الدكتور جمال الطويرقي، الذي انتقد كلام الرقيبة، واتهمه بالتناقض، وأشار لبيئة العمل المختلطة بين الجنسين في مستشفيات السعودية.