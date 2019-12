فيديو عن اختلاط الجنسين في العمل يثير جدلًا بالسعودية

View this post on Instagram

منصور الرقيبة، أحد أبرز مشاهير موقع "سناب شات" في السعودية، يثير الجدل بعد نشر مقطع فيديو ينتقد فيه الاختلاط بين الجنسين في بيئة العمل في المملكة، التي سنت في غضون العامين الماضيين الكثير من التشريعات، والتي تسمح للنساء بالعمل والدراسة والسفر من دون قيود، واندلع سجال كبير على موقع "تويتر" الذي يستقطب ملايين السعوديين، وسط انقسام بين مؤيد لرأي الرقيبة ومعارض له. . فما رأيك أنت؟