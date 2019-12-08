التشكيلة الرسمية لمباراة السعودية ضد البحرين في نهائي ”خليجي 24“

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن التشكيل الرسمي للفريق الذي يستعد لمواجهة البحرين، في نهائي كأس الخليج 24، التي تستضيفها الدوحة القطرية.

وتأهل الأخضر السعودي إلى نهائي كأس الخليج، بعد تخطيه عقبة مستضيف البطولة منتخب قطر، بالفوز عليه بهدف مقابل لا شيء، سجله المهاجم الشاب عبدالله الحمدان، في الوقت الذي صعدت فيه البحرين بالتغلب على العراق بضربات الترجيح.

السعودية تبحث عن لقبها الرابع في كأس الخليج، بينما ترغب البحرين في اعتلاء عرش البطولة لأول مرة في تاريخها.

وشهد تشكيل منتخب السعودية، عودة نجم خط الوسط سلمان الفرج، وزميله الجناح الأيسر سالم الدوسري، بعد شفائهما من الإصابة التي منعتهما عن المشاركة أمام قطر في نصف النهائي.

تشكيل الأخضر أمام البحرين في نهائي كأس الخليج:

حارس المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – زياد الصحفي – محمد خبراني – سلطان الغنام.

خط الارتكاز: عبدالله عطيف – عبدالإله المالكي.

الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سلمان الفرج – فراس البريكان.

قلب الهجوم: عبدالله الحمدان.

وجاءت تشكيلة منتخب البحرين كالآتي: