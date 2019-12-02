احتجاجات تعمّ الهند إثر اغتصاب طبيبة وقتلها (صور)

امتدت الاحتجاجات على حادث اغتصاب وقتل طبيبة بيطرية عمرها 27 عامًا إلى مدن في أنحاء الهند، اليوم الإثنين، وطالب المحتجون بعقوبات صارمة وسريعة، بما في ذلك الإعدام العلني لوقف الجرائم ضد المرأة.

وقالت الشرطة، إن الطبيبة البيطرية تعرضت للاغتصاب والخنق وتم إضرام النار في جثتها، في 27 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، على مشارف مدينة حيدر آباد بجنوب البلاد، مشيرة إلى أنه تم القبض على 3 رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عامًا على صلة بالجريمة.

وقال محتجون ومشرعون إنهم يريدون من السلطات ضمان الانتهاء من المحاكمات في قضايا الاغتصاب سريعًا ومعاقبة المدانين على الفور، وهي نفس المطالب، التي أثيرت بعد اغتصاب جماعي لشابة أدى إلى مقتلها في نيودلهي عام 2012؛ وهو ما أثار غضبًا وإدانة دولية.

ففي مدينة كولكاتا بشرق البلاد حيثُ تم التخطيط لاحتجاجات على مدار اليوم، قالت طالبة جامعية تُدعى باندانا موندال، إنه من الصعب الجلوس والمشاهدة دون تحريك ساكن.

وتظهر البيانات الحكومية أن الشرطة الهندية سجلت أكثر من 32500 حالة اغتصاب في عام 2017.

وما زالت عشرات آلاف القضايا عالقة دون الفصل فيها بالمحاكم، وهو غالبًا ما يعيق وصول الضحايا وعائلاتهم للعدالة في نظام قضائي بطيء ومرهق.

وفي عام 2017، على سبيل المثال، نظرت المحاكم في حوالي 18300 قضية تتعلق بالاغتصاب، وظلت أكثر من 127800 قضية معلقة دون الفصل فيها في نهاية العام.