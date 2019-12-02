اعتقال كويتي في الهند بتهمة استغلال عاملات

اعتقلت السلطات الهندية قبل أيام، أحد المواطنين الكويتيين؛ بعد اتهامه باستقدام عاملات هنديات إلى الكويت، واستغلالهن وإساءة معاملتهن، عبر شركته الاستشارية الدولية لتوفير الوظائف.

وكشفت تقارير هندية نسبت لها صحيفة ”القبس الكويتية“ أن ”المواطن الكويتي وهو في العقد السادس من عمره تم اعتقاله في ولاية كارناتاكا، بعد استدراجه من قبل سائق هندي اتصل به وأوهمه أن لديه عاملات هنديات يرغبن بالعمل في الكويت، حيث التقى به واتجه به إلى مركز للشرطة ليتم اعتقاله ووضعه في السجن الاحتياطي“.

وذكرت التقارير، أن ”السائق أقدم على هذا العمل عقب تلقيه اتصالًا من جارتيه العاملتين في الكويت تشكوان له سوء المعاملة، حيث زودتاه برقم المواطن الكويتي الذي أرسلهما إلى الكويت“.

وذكرت التقارير، أنه ”تم فتح تحقيق في الشكوى التي تقدم بها السائق ضد الكويتي؛ للوقوف على تفاصيلها وحقيقتها“، حيث أكد مصدر أمني هندي أنه ”سيتم بحث القضية مع كبار المسؤولين بعد الحصول على كافة التفاصيل ليتم إعادة النساء الهنديات إلى بنغالورو، عاصمة ولاية كارناتاكا“.

وسبق أن اتهمت إحدى الصحف الهندية، دولة الكويت، قبل شهر، بتعذيب العمالة الهندية وتجويعها ومعاملتها بقسوة دفعت عددًا كبيرًا من هذه العمالة إلى الانتحار ”للتخلص من سوء المعاملة من قبل أصحاب العمل والجوع والظروف الجوية القاسية التي يمرون فيها في البلد الخليجي“، حسب تلك التقارير.