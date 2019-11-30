ضحيتها طفل.. حادثة تعنيف أسري جديدة تُثير غضب السعوديين (فيديو)

أثارت حادثة تعنيف أسري جديدة، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما ظهر رجل يركل طفلًا صغيرًا بقوة، وسط مطالب بالقبض عليه وتوفير الحماية للطفل.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حادثة ركل الطفل لعدة مرات من قبل الرجل دون أن توقفه صرخات الضحية المرعوب.

الوضع زاد عن حده للأسف بالأمس حمار يضرب بنته .. واليوم حمار يضرب إبنه .. لو في فحص قبل الزواج للأمراض النفسية كنا في خير .. #انقذوا_الطفل_من_والده_المجرم pic.twitter.com/8bWhLqLBVh — سلفر الأهلي???? (@AA24k1) November 30, 2019

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن الحادثة جديدة، وإن العائلة سعودية تقيم في مدينة جدة.

إلى متى تتكرر المقاطع و الترندات اكثر من مره بالشهر و تتكرر صراخات الأطفال و النساء ؟ و كل مره ما فيه حل ولا تجاوب يبرد القلب للضعفاء! خافوا الله في خلقه، متى الحل النهائي الرادع للمتوحشين من البشر ؟ كفايه ظلم، كفايه ألم !#انقذوا_الطفل_من_والده_المجرم — Hanti (@Hanti0xx) November 30, 2019

#انقذوا_الطفل_من_والده_المجرم

انا تعبت وقلبي تعب الله يجعل كل ظالم فذي الدنيا يتمنى الموت وما يلقاه الله يورينا فيه وفكل ظالم عجائب قدرته ويحرق قلبه ويبتليه ببلاء ماله شفاء يارب . — بدور. (@MoonsMk) November 30, 2019

ونشر مغردون آخرون، اسمًا كاملًا قالوا إنه للرجل الذي يركل ابنه، في حين أبدى آخرون قلقهم على مصير الأم بعدما زعموا أنها هي من صورت المقطع.

#انقذو_طفل_جده_من_التعنيف

اسم المعنف خالد راشد محمد العرادي البلوي

والطفل المسكين اسمه محمد — نَّ. (@12_lavy) November 30, 2019

لا يحق للأهل تعنيف أطفالهم ! الأبناء أمانة بأعناق أهاليهم حتى سن معين ، واجبهم أن يحسنوا الوصاية ويفهموا أن الأبوة لا تعني تملك الأطفال أو التسلط عليهم .. والأهالي الذين لا يحسنون الرعاية ينبغي سحب الوصاية منهم لأنهم غير مؤهلين لحفظ تلك الأمانة !#انقذوا_الطفل_من_والده_المجرم — طارق بن عزيز (@t_alaziz) November 30, 2019

الطفل اذا ماحصل الامان عند ابوه فين بيحصلو ! انتا كـ أب ملزوم تحسسو بالأمان والطفوله مو تسلبها منو بالضرب وغيرها و مهما كانت الاسباب مافي شي ينحل بالضرب اذا كنتو مو قد التربيه لا تخلفو وتبلشو عيالكم فيكم #انقذوا_الطفل_من_والده_المجرم — Rawan (@rw77x) November 30, 2019

وقال مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنه ”اتخذ اللازم حيال الحادثة“ دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل.

اخي/تي الكريم /ـه نشكر لك تعاونك معنا نود إفادتك بأنه تم إتخاذ اللآزم .. كل الشكر لحرصكم و إهتمامكم . — مركز بلاغات العنف الأسري 1919 (@mlsd_1919) November 30, 2019

وكشف المتحدث باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، جانبًا من تطورات الحادثة، قائلا: ”رصدت وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف حالة تعنيف لطفل من قبل شخص، ويتم التنسيق حاليًا مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنف، وتطبيق نظام #حماية_الطفل ولائحته التنفيذية بحقه ومحاسبته على تصرفه“.

وتابع المسؤول الحكومي عبر ”تويتر“: ”نرجو من لديه معلومات تساعد على سرعة الوصول للمعنف التواصل مع مركز البلاغات 1919“.

رصدت وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف حالة تعنيف لطفل من قبل شخص؛ ويتم التنسيق حالياً مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنف، وتطبيق نظام #حماية_الطفل ولائحته التنفيذية بحقه ومحاسبته على تصرفه.

ونرجو من لديه معلومات تساعد على سرعة الوصول للمعنف التواصل مع مركز البلاغات 1919. pic.twitter.com/s3TidZ8gde — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) November 30, 2019

وتثير حوادث العنف الأسري غضبًا في المجتمع السعودي على الدوام، وسط مطالب بتعديل القوانين المحلية بحيث توفر حماية للضحايا وتفرض عقوبات مشددة على الجناة.