 ضحيتها طفل.. حادثة تعنيف أسري جديدة تُثير غضب السعوديين (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ضحيتها طفل.. حادثة تعنيف أسري جديدة تُثير غضب السعوديين (فيديو)

ضحيتها طفل.. حادثة تعنيف أسري جديدة تُثير غضب السعوديين (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثارت حادثة تعنيف أسري جديدة، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما ظهر رجل يركل طفلًا صغيرًا بقوة، وسط مطالب بالقبض عليه وتوفير الحماية للطفل.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حادثة ركل الطفل لعدة مرات من قبل الرجل دون أن توقفه صرخات الضحية المرعوب.

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حادثة تعنيف أسري جديدة تثير غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما ظهر رجل يركل طفلًا صغيرًا بقوة، وسط مطالب بالقبض عليه وتوفير الحماية للطفل. . ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حادثة ركل الطفل لعدة مرات من قبل الرجل دون أن توقفه صرخات الضحية المرعوب. . #إرم_نيوز #انقذوا_الطفل_من_والده_المجرم #جدة #السعودية #طفل #عنف #اعتداء #رجل #اخبار #حوادث #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia

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ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن الحادثة جديدة، وإن العائلة سعودية تقيم في مدينة جدة.

ونشر مغردون آخرون، اسمًا كاملًا قالوا إنه للرجل الذي يركل ابنه، في حين أبدى آخرون قلقهم على مصير الأم بعدما زعموا أنها هي من صورت المقطع.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنه ”اتخذ اللازم حيال الحادثة“ دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل.

وكشف المتحدث باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، جانبًا من تطورات الحادثة، قائلا: ”رصدت وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف حالة تعنيف لطفل من قبل شخص، ويتم التنسيق حاليًا مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنف، وتطبيق نظام #حماية_الطفل ولائحته التنفيذية بحقه ومحاسبته على تصرفه“.

وتابع المسؤول الحكومي عبر ”تويتر“: ”نرجو من لديه معلومات تساعد على سرعة الوصول للمعنف التواصل مع مركز البلاغات 1919“.

وتثير حوادث العنف الأسري غضبًا في المجتمع السعودي على الدوام، وسط مطالب بتعديل القوانين المحلية بحيث توفر حماية للضحايا وتفرض عقوبات مشددة على الجناة.

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