ضحيتها طفل.. حادثة تعنيف أسري جديدة تُثير غضب السعوديين (فيديو)

View this post on Instagram

حادثة تعنيف أسري جديدة تثير غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما ظهر رجل يركل طفلًا صغيرًا بقوة، وسط مطالب بالقبض عليه وتوفير الحماية للطفل. . ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حادثة ركل الطفل لعدة مرات من قبل الرجل دون أن توقفه صرخات الضحية المرعوب. . #إرم_نيوز #انقذوا_الطفل_من_والده_المجرم #جدة #السعودية #طفل #عنف #اعتداء #رجل #اخبار #حوادث #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia