منتخب السعودية يعبر البحرين ويحقق فوزه الأول في بطولة ”خليجي 24“ (فيديو)

أحرزت السعودية هدفًا في كل شوط لتفوز 2-صفر على البحرين وتحقق انتصارها الأول في كأس الخليج لكرة القدم في قطر اليوم السبت.
ووضع المهاجم الشاب عبد الله الحمدان المنتخب السعودي في المقدمة بعد 29 دقيقة، وضاعف المدافع محمد الخبراني النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 58 بإستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة.
فيديو : هدف منتخب #السعودية يتقدم 1 – 0 على منتخب #البحرين عبر عبد الله الحمدان في د29 .. #خليجي24 #السعودية_البحرين #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/czW4BUGSJM
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2019
ووضعت السعودية، التي خسرت مباراتها الافتتاحية 3-1 أمام الكويت، أول ثلاث نقاط في رصيدها في المجموعة الثانية لتتساوى مع المنتخب الكويتي الذي خسر 2-1 أمام عُمان في وقت سابق اليوم.
وتتصدر عُمان حاملة اللقب الترتيب بأربع نقاط بينما تتذيل البحرين المجموعة بنقطة واحدة.
فيديو : هدف منتخب #السعودية يتقدم 2 – 0 على #البحرين عبر محمد خبراني في الدقيقة 58.. #خليجي24 #السعودية_البحرين #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/2q7Y5ng4aj
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2019
وفي الجولة الأخيرة بعد غد الإثنين، تلتقي السعودية مع عُمان، بينما تلعب البحرين ضد الكويت مع امتلاك الفرق الأربعة فرصة في التأهل للدور قبل النهائي.