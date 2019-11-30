منتخب السعودية يعبر البحرين ويحقق فوزه الأول في بطولة ”خليجي 24“ (فيديو)

أحرزت السعودية هدفًا في كل شوط لتفوز 2-صفر على البحرين وتحقق انتصارها الأول في كأس الخليج لكرة القدم في قطر اليوم السبت.

ووضع المهاجم الشاب عبد الله الحمدان المنتخب السعودي في المقدمة بعد 29 دقيقة، وضاعف المدافع محمد الخبراني النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 58 بإستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة.

ووضعت السعودية، التي خسرت مباراتها الافتتاحية 3-1 أمام الكويت، أول ثلاث نقاط في رصيدها في المجموعة الثانية لتتساوى مع المنتخب الكويتي الذي خسر 2-1 أمام عُمان في وقت سابق اليوم.

وتتصدر عُمان حاملة اللقب الترتيب بأربع نقاط بينما تتذيل البحرين المجموعة بنقطة واحدة.

وفي الجولة الأخيرة بعد غد الإثنين، تلتقي السعودية مع عُمان، بينما تلعب البحرين ضد الكويت مع امتلاك الفرق الأربعة فرصة في التأهل للدور قبل النهائي.